Blastingnews

: Luigi Favoloso, il post contro Corona e la Lucarelli: 'Che un meteorite vi colpisca' - RobertaAmorino : Luigi Favoloso, il post contro Corona e la Lucarelli: 'Che un meteorite vi colpisca' - tennie91weddle1 : Luigi Favoloso e Nina Moric di nuovo insieme? La foto che non lascia dubbi: - infoitcultura : Nina Moric scarica Luigi Favoloso: 'Il maestro delle truffe' -

(Di martedì 19 giugno 2018) Durante una puntata di Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti, Fabrizio, intervistato dal presentatore, ha manifestato il proprio dissenso nei confronti di Selvaggia, mettendo in dubbio che la donna sia una giornalista. In diversi momenti della puntata, Giletti ha redarguito il Re dei Paparazzi minacciando di lasciare la conduzione qualora non avesse abbassato i toni della conversazione., infatti, non si è scagliato soltanto nei confronti della, ma anche di don Mazzi. Entrambi non erano presenti in studio e dunque impossibilitati a difendersi. Riguardo ai contrasti trae la, si è pronunciato sui socialche ha scritto un messaggio piuttosto provocatorio nel quale si augura che unentrambi i litiganti. Al momento l'ex concorrente del Grande Fratello non ha ancora ricevuto una risa, ma ...