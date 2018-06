L' ESA contro la definizione di Gaming Disorder come malattia

Sinodo giovani : la ChiESA deve affrontare anche temi controversi come omosessualità e gender su cui i giovani già discutono con libertà e senza tabù : Presentato in Vaticano il documento preparatorio del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani che si svolgerà in ottobre: molti cattolici "non seguono le indicazioni della morale sessuale della Chiesa"

Rom - è scontro nel governo - Conte : "Salvini ha ESAgerato" : Il censimento dei rom annunciato da Matteo Salvini spacca per la prima volta il governo gialloverde e le due anime che lo compongono. "Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno", ha precisato immediatamente il ministro dell'Interno e vicepremier, "Il nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la ...

ESAme di maturità - al via la campagna di polizia postale e Skuola.net contro le fake news : Per il decimo anno consecutivo la polizia postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il portale degli studenti Skuola.net, si appresta a lanciare la campagna di sensibilizzazione "Maturità al sicuro", con l'obiettivo di debellare il fenomeno delle fake news, bufale e leggende metropolitane ed evitare che gli studenti, oltre a perdere tempo prezioso, possano anche rimetterci del denaro alla ricerca della "soffiata ...

“Sono incinta deficienti - non grassa”. L’annuncio della bomba sexy della tv arriva a sorprESA : la rabbia dell’ex volto del reality contro i fan : “Non sono ingrassata deficienti. Sono incinta. Di 3 mesi e passa. Sfatiamo sto mito”. Il nome del compagno non è stato svelato e sul suo profilo il volto è quasi sempre nascosto. L’annuncio a sorpresa arriva da Desirée Maldera, protagoniste di Temptation Island 2017. Nel ruolo di tentatrice doveva cercare di conquistare il cuore di Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, all’epoca fidanzato di Selvaggia Roma. Sulla propria ...

Il Frosinone non ci sta : pESAntissimo comunicato contro il Palermo : Frosinone, ECCO IL comunicato contro IL Palermo – Il Frosinone Calcio S.r.l., in persona del suo presidente, Dott. Maurizio Stirpe, nonché il Dott. Maurizio Stirpe personalmente, con riferimento alle ripetute esternazioni, rese oggi ai vari mezzi di informazione dal Patron dell’U.S. Città di Palermo S.p.a., Sig. Maurizio Zamparini, osserva quanto segue: Stupisce, indigna ed offende l’intelligenza degli addetti ai lavori, degli sportivi e ...

CALCIOMERCATO. Lazio-Acerbi - possibile intESA con il Sassuolo a 12 milioni : in settimana l'incontro : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti potrebbero accordarsi su una cifra intorno ai 12 milioni ovvero una via di mezzo tra le offerta e domanda. Lotito e Tare nei prossimi giorni incontreranno ...

Cosenza nella storia - è Serie B : imprESA da brividi per i calabresi : dominio contro il Siena - è già grande festa per i 10000 tifosi [FOTO] : 1/13 Fabio Urbini/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 - Islanda commovente : è imprESA storica contro l’Argentina - delude l’Albiceleste [FOTO] : 1/13 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Macron-Conte - intESA sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

Educazione sessuale - ChiESA Uganda contro governo/ “Insegnato solo uso preservativo : ignorate nostre proposte” : La Chiesa ugandese protesta contro il ministero dell'Educazione per non aver tenuto in alcun conto i propri suggerimenti in termini di Educazione sessuale nelle scuole del paese(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:30:00 GMT)

Cile - raid polizia contro i preti pedofili/ Controlli negli uffici ecclesiastici : la ChiESA collabora : La Chiesa cattolica Cilena si è detta disposta a fornire ogni tipo di collaborazione alle autorità giudiziarie nello scandalo pedofilia che ha coinvolto i vertici religiosi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:07:00 GMT)