Teatro Antico di Veleia | Stefano Accorsi apre il festival

Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per Benji e Fede in concerto nel 2018 : Siamo Solo Noise Summer Tour anche al Teatro Antico di Taormina : Al via la prevendita dei biglietti per Benji e Fede in concerto in estate con il Siamo Solo Noise Summer Tour 2018. Sono stati annunciati negli scorsi giorni i primi 7 concerti di anteprima Tour: si parte il 7 luglio dall'Etes Arena Flegrea di Napoli per far tappa a Reggio Emilia, Padova, Cattolica, Taormina, Lecce e Marina di Pietrasanta (Lucca). L'ultimo dei 7 appuntamenti al momento annunciati è atteso per lunedì 20 agosto a La ...