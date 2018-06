Mondiali | Loew | “la Germania ha giocato male”

Mondiali Russia 2018 : Loew fissa gli obiettivi per la Germania : “Questo Mondiale ha un livello più alto di quello di quattro anni fa, perché tutte le principali nazionali sono migliorate rispetto al 2014, ad esempio il Brasile, la Spagna e la Francia. Vedo più sicurezza in tante squadre e molto più gioco d’insieme. Questo è un torneo dove non ci saranno dei 7-1: per noi fu un risultato fantastico ma ora c’è più equilibrio. Ma l’importante per noi della Germania è arrivare almeno in ...

Mondiali Russia 2018 - Götze non convocato da Loew : annullato il banchetto nuziale : I due sposini, unitisi in matrimonio in gran segreto lo scorso 7 maggio, dovranno però rivedere i piani, perché Götze la Coppa del Mondo la vedrà in tv e dovrà rispondere in quei giorni alla ...

Mondiali Russia 2018 - Loew : “la Germania crescerà” : “La nostra preparazione è stata molto intensa, e ancora non abbiamo acquisito il dinamismo che volevamo. Ma questo è normale in un torneo che, come questa Coppa, durerà un mese”. Il ct della Germania campione in carica. Joachim Loew fa il punto della situazione in vista dell’esordio dei suoi, domenica a Mosca contro il Messico. “Dobbiamo ancora migliorare sotto l’aspetto tattico – spiega Loew – ed è una ...

Leroy Sané escluso dai Mondiali/ Germania - l’esterno del City resta a casa : al suo posto Loew sceglie Brandt : Anche la Germania si iscrive alle esclusioni illustri dai Mondiali: Leroy Sané, autore di una grande stagione con il Manchester City, resta a casa. Al suo posto, Joachim Loew chiama Brandt(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Loew apre a Neuer : “se sta bene - rimane lui il portiere titolare della Germania” : Il ct della Germania ha confermato come Manuel Neuer resterà il portiere titolare se dimostrerà di essersi ristabilito dall’infortunio “Neuer titolare? Se è in forma dico di sì, Manuel è sempre stato la prima scelta“. Il ct della Germania campione del mondo, Joachim Loew, parla così del portiere del Bayern Monaco reduce da un grave infortunio al piede che lo ha costretto a saltare l’intera stagione ma che lo vede pronto ...

Mondiali Russia 2018 - Loew chiama la Cancelliera Merkel : “sarei felice se assistesse ad una delle nostre gare” : Il commissario tecnico della Nazionale tedesca ha chiesto alla Cancelliera Merkel di assistere ad una delle partite A prescindere dalle tensioni politiche che si vivono a livello globale, il commissario tecnico della nazionale tedesca di calcio, Joachim Loew vorrebbe che la Cancelliera Angela Merkel partecipasse alla Coppa del Mondo che prende il via tra meno di tre settimane in Russia. “Personalmente, sarei molto felice se Angela Merkel ...

Mondiali - Loew lascia a casa Goetze : Fra i 27 giocatori preconvocati dalla Germania per il Mondiale di Russia non c’è Mario Goetze, l’eroe del Mondiale conquistato 4 anni fa in Brasile. Il ct tedesco Joachim Loew ha diffuso la lista in preparazione del Mondiale, che dovrà essere scremata di altri 4 giocatori. Già esclusi l’autore del gol vittoria nella finale 2014 ma anche Emre Can, centrocampista di origine turca del Liverpool in procinto di trasferirsi alla ...