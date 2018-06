Roma | la smentita di Pallotta | “Alisson e Nainggolan via? Stavo solo scherzando | ma

sportfair

: Il presidente della #Roma svela il futuro di #Nainggolan all'#Inter e quello di #Alisson - ArmandoAreniell : Il presidente della #Roma svela il futuro di #Nainggolan all'#Inter e quello di #Alisson - fantagazzetta : ULTIM'ORA - '#Nainggolan all' #Inter e #Alisson vicino al #RealMadrid' Arriva la smentita della #Roma - igorkasillis : #Raggi: non c'entro niente e partiranno le querele. Bene. Ma #Lanzalone era nella lista dei consiglieri Acea indic… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il presidente dellaha smentito categoricamente le parole pubblicate da Areanapoli.it, facendo marcia indietro sugli addii di Alisson eNon c’è niente di vero nelle dichiarazioni di Jamesriportate da Areanapoli.it, il presidente dellaha categoricamente smentito le frasi a lui attribuite su eventuali addii di Alisson e. Tramite il profilo ufficiale del club giallorosso, il patron americano ha messo in chiaro il senso delle sue parole: “ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcune dichiarazioni su tema mercato.invececon un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali e su Twitter mentre ero in Italia. Non c’era nulla di serio in quello chedicendo mentre mangiavo una pizza.humour americano che qualcuno non capisce“. L'articolo, la ...