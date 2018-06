Alleanza tra Salvini | Di Maio e Meloni | Roma intitola via ad Alimarante

Alleanza tra i big - nasce la Carta per il fotovoltaico : dal rilancio benefici per 11 miliardi : Siglato oggi a Roma al GSE il nuovo patto per il fotovoltaico, un’Alleanza tra le maggiori aziende e associazioni per facilitare gli investimenti nel rinnovamento e potenziamento delle centrali solari. La “Carta del rilancio sostenibile del fotovoltaico” costituisce una dichiarazione volontaria degli operatori, che si impegnano a seguire determinati princìpi per rinnovare e sviluppare gli impianti fotovoltaici. L’intesa è stata sottoscritta da ...

Fondazione Gemelli Irccs entra in network Alleanza contro il cancro : Roma, 12 giu. , askanews, La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs è entrata a far parte di Alleanza contro il cancro , ACC, , la rete di ricerca oncologica nazionale italiana. ...

ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE 2018/ Ultime notizie : M5s senza lista a Vicenza - sarà "Alleanza" con la Lega? : ELEZIONI COMUNALI 2018, Ultime notizie AMMINISTRATIVE: il rebus alleanza-scontro tra M5s e Lega, insieme al Governo divisi alle urne. Tutte le curiosità dei 761 Comuni al voto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:51:00 GMT)

Governo Lega-M5s - contratto o Alleanza? Cambia il nome ma non la sostanza : O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? […] È solamente il tuo nome a essermi ostile Con la trepida e ingenua Giulietta shakespeariana diventa grande letteratura l’illusione che Cambiando nome alla cosa se ne muti la natura stessa. Con tutto il seguito di manipolazioni della realtà a venire – per cui i conquistadores spagnoli assolvevano il massacro degli aztechi in quanto costoro praticavano sacrifici umani – fino alle ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : dalla strana Alleanza Salvini-Orban all’antimafia a comando del Pd : E’ vero che Matteo Salvini riuscirà a cambiare l’Europa soprattutto sulle politiche dei migranti con il premier ungherese Viktor Orban? E’ vero, come ha detto il direttore dei Repubblica Mario Calabresi in televisione a Otto e mezzo ad Antonio Padellaro, che Il Fatto Quotidiano attacca sempre Repubblica mentre Repubblica non attacca mai Il Fatto? E’ vero che il premier Giuseppe Conte alla Camera per la fiducia ha offeso ...

Consigliera lascia M5S : 'L'Alleanza con la Lega è un tradimento' : E quella del partner con cui questa alleanza è stata fatta: 'Andiamo a governare - ha scritto - con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura per ...

La Lega corre con l’ultradestra. A Fiumicino l’Alleanza nero-verde : «Quello che attende Fiumicino nelle urne domenica è un momento storico molto importante. La politica dei dinosauri ha ormai le ore contate: è stato così al governo, con Matteo Salvini ministro dell’Interno, e sarà così anche a Fiumicino». Parla William De Vecchis, senatore leghista da questa legislatura e candidato sindaco alle elezioni comunali de...

Governo : Quagliariello - centrodestra salvaguardi ragioni Alleanza : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Io voterò contro la fiducia e svolgerò con rigore il mio ruolo di parlamentare di opposizione. Ritengo tuttavia, senza timore di contraddirmi, che nei confronti di questo Governo non si debba avere un atteggiamento pregiudiziale. Quantomeno da parte del centrodestra”. Lo ha detto intervenendo in aula al Senato il leader di ‘Idea’, Gaetano Quagliariello, iscritto al gruppo di Forza ...

Alleanza tra Viktor Orban e Matteo Salvini : I peggiori incubi dell’Unione Europa? Italia alleata della Russia e di Orban. Si sono materializzati entrambi con la presa del

Veneto : Alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza 'lupo' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quanto al futuro, ora che il progetto Life WolfAlps ha esaurito la propria azione, la Regione Veneto intende continuare ad affiancare gli allevatori. L’assessore ha prospettato lo stanziamento di un milione di euro per prevenire i danni da fauna selvatica (da reperirsi co

(AdnKronos) - Obiettivo dell'accordo è monitorare la situazione e facilitare l'informazione degli allevatori e delle Comunità locali sui metodi più corretti ed efficaci per prevenire gli assalti predatori dei lupi (e non solo, la prevenzione riguarda anche linci e grandi plantigradi),

Veneto : Alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Questione di giorni, manca solo il passaggio deliberativo della Giunta previsto a fine settimana, e la Regione Veneto aprirà un proprio ‘sportello’ ad Asiago, con un proprio funzionario, che assisterà gli allevatori nei problemi di convivenza con i grandi carnivori, in particolare il lupo.Ad annunciare ai diretti interessati il nuovo accordo di collaborazione tra Regione e Unione montana ...

Veneto : Alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Obiettivo dell’accordo è monitorare la situazione e facilitare l’informazione degli allevatori e delle Comunità locali sui metodi più corretti ed efficaci per prevenire gli assalti predatori dei lupi (e non solo, la prevenzione riguarda anche linci e grandi plantigradi), favorire l’attività di pascolo in quota mettendo in sicurezza malghe e malghesi, semplificare la rilevazione di ...