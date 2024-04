Bhp vuole conquistare il rivale Anglo American e ha presentato al consiglio "una proposta di combinazione non richiesta, non vincolante e altamente condizionata" che la valorizza 31,1 miliardi di sterline. Se l'operazione dovesse concludere si creerebbe il primo campione mondiale del rame, dando il ... Continua a leggere>>

anglo american boccia l'offerta da 36 miliardi di Bhp - anglo american ha respinto l'offerta da 31,1 miliardi di sterline (36 miliardi di euro) di Bhp.

Titoli asiatici salgono grazie ad utili USA più elevati; BOJ al centro dell'attenzione - Le borse asiatiche, che sono molto attive dal punto di vista tecnologico, sono state le più performanti venerdì: l'indice sudcoreano KOSPI è salito dell'1%, mentre l'indice di Hong Kong Hang Seng ha ...

Bhp, sul piatto 36 mld per anglo american - Maxi operazione in vista per il settore minerario. Il colosso australiano Bhp ha presentato una proposta per l'acquisizione di anglo american, che valuta la rivale 31,1 miliardi di sterline (36,3 mld ...

