Gianluca Vacchi si rilassa nella sua casa di lusso a Bologna

Gianluca Vacchi - vacanza e sbadigli con la baby fidanzata Sharon Fonseca a Miami : Miami ? Tra feste in discoteca e viaggi intorno al mondo, Gianluca Vacchi trova anche il tempo per trascorrere qualche giorno sotto al sole di Miami assieme alla nuova fidanzata Sharon Fonseca....

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca - pranzo con tortellini di Bologna in aereo : clip su Instagram : La modella e fashion blogger residente in Florida è balzata all'improvviso agli onori della cronaca gossip internazionale. Dopo una condivisione di una prima foto insieme a Gianluca Vacchi, si sono ...

La villa in Sardegna di Gianluca Vacchi è in affitto per 270mila euro al mese : Sembra la quotazione per l'acquisto di un'intera casa, ma è solo il prezzo da pagare per affittare la villa in Sardegna di Gianluca Vacchi. Quest'anno l'imprenditore più social d'Italia trascorrerà l'estate in giro per le discoteche di tutto il mondo. Ecco perché, come anticipato dal settimanale "Chi", Vacchi ha deciso di affittare la sua lussuosissima residenza, alla "modica" cifra di 270 mila euro al mese.L'H20, ...

UOMINI E DONNE/ Tina con un finto Gianluca Vacchi : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Anche Sara Affi Fella si prepara la scelta, ma chi sarà? Federico Mastrostefano è convinto: "Sarà Lorenzo, ma..."(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:57:00 GMT)

Tutti gli uomini di Patrizia Bonetti del Grande Fratello/ Da Gianluca Vacchi e Ricucci a... Luca Giurato? : Patrizia Bonetti ospite a Mattino 5 rivela Tutti i dettagli sulla fine delle sue storie vip fino al suo nuovo pretendente, Luca Giurato. Ecco le rivelazioni fatte nel salotto della Panicucci(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:04:00 GMT)

Patrizia Bonetti - confessioni hot al Grande Fratello : «Gianluca Vacchi a letto? Un toro» : Per Patrizia Bonetti è il momento di giocare a Obbligo o Verità . Per la concorrente del GF affrontare le varie prove a cui è stata sottoposta è stato un esercizio di simpatia e disinvoltura. Il picco ...

Gianluca Vacchi la star del web da 11 milioni di followers si lancia nel mondo della musica con “Love” : Il percorso musicale di Gianluca Vacchi, influencer con oltre 11 milioni di follower su Instagram, comincia con “Love”, un featuring con la star internazionale Sebastián Yatra, già conosciuto per le hit “Robarte un Beso” e “Suena el Dembow”. “Love” è stato prodotto da Andres Torres e Mauricio Rengifo, già produttori di “Despacito”, il brano più ascoltato di sempre sulle piattaforme streaming online. Il video ...

Gianluca Vacchi lascia la Sardegna e fa il deejay in giro per il mondo : «Villa in affitto a 270mila euro al mese» : ... optional inclusi: 'Il deejay e blogger Gianluca Vacchi, dopo oltre vent'anni, non trascorrerà le vacanze nella sua amata Sardegna perché impegnato a far date in discoteca in tutto il mondo - svela '...

Luigi Favoloso - dubbi su Patrizia : 'Se è stata con Gianluca Vacchi - come faccio a piacerle io?' : Primi dubbi di Luigi Favoloso sull'onestà dei sentimenti di Patrizia Bonetti. Pare infatti che l'ex fidanzato di Nina Moric fosse l'unico nella casa del Grande Fratello a non conoscere il passato ...

Patrizia Bonetti fidanzato : la vita privata della concorrente del GF 2018 ex di Gianluca Vacchi : Patrizia Bonetti ha un fidanzato! La concorrente del Grande Fratello 2018 ha vuotato il sacco pubblicamente e ha rivelato cosa succede realmente nella sua vita privata: è fidanzata, o comunque c'è una persona che potrebbe diventare il suo fidanzato e che sta frequentando. Potrebbe essere una sorpresa per qualcuno, soprattutto per chi ha seguito di tanto in tanto la diretta e l'ha vista avvicinarsi a Luigi Favoloso; e non dimentichiamo che la ...