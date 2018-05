Gaza : la bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri” - sulla morte di Layla indagine penale : La autorità palestinesi della Striscia di Gaza hanno ordinato una inchiesta sul caso della bimba giunta cadavere in ospedale dopo gli scontri con gli israeliani in cui hanno perso al vita oltre cento persone. I genitori avevano sostenuto che fosse morta per i lacrimogeni ma si sospetta fosse già malata.Continua a leggere