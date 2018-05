: #News #A 10anni promessa sposa,madre si oppone - CybFeed : #News #A 10anni promessa sposa,madre si oppone - TelevideoRai101 : A 10anni promessa sposa,madre si oppone -

Era statadal padre labambina di 10 anni, destinata a volare da Milano al Bangladesh per raggiungere lo sposo 22enne. Ma lasi è opposta e ha strappato i passaporti per impedire il viaggio. La vicenda, raccontata su Il Giorno,nasce dalla ferma volontà del padre della bimba,che secondo la moglie si è anche reso protagonista di diversi episodi di maltrattamento, di far tornare la bimba in Bangladesh. Segregata in casa, solo grazie allail progetto del coniuge non si è realizzato.(Di domenica 27 maggio 2018)