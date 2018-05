MotoGp | la Suzuki ha scelto Mir | Iannone ai saluti

Moto2 - il messaggio di Joan Mir per Honda e Suzuki : 'Sono pronto per la MotoGp' : Joan Mir è il pilota del momento , non tanto per il primo podio in carriera conquistato in Moto2 ma per l'interesse mostrato da alcuni top team della MotoGP. Il pilota spagnolo ha un precontratto con ...

MotoGp - Iannone svela : “salire sul podio sarebbe bellissimo. Futuro? La mia priorità è restare in Suzuki” : Quarto posto per Andrea Iannone nelle qualifiche del Gp di Le Mans, il pilota della Suzuki non nasconde di sognare l’ennesimo podio della sua stagione Un ottimo quarto posto, un risultato esaltante che permette ad Andrea Iannone di continuare questo suo momento positivo. Il pilota della Suzuki ha chiuso le qualifiche del Gp di Le Mans a 269 millesimi dalla pole position record del francese della Tech3 Johann Zarco, aprendo così la seconda ...

MotoGp – Il futuro di Iannone lontano dalla Suzuki? Brivio non si sbilancia : “la situazione è incerta” : Davide Brivio e il futuro di Andrea Iannone: il team Suzuki non esclude un ‘addio’ col campione di Vasto Il mercato piloti è l’argomento più chiacchierato nelle ultime gare di MotoGp. Dopo un inizio di stagione che ha visto Rossi, Vinales e Marquez rinnovare i propri contratti con le rispettive squadre, adesso l’attenzione sembra tutta sulla Ducati, ma anche Suzuki è in movimento e le sue mosse potrebbero influire anche ...

MotoGp – Tempo di rinnovo in casa Suzuki : Rins prolunga fino al 2020 : La Suzuki guarda al futuro: rinnovato il contratto di Alex Rins fino al 2020 A poche ore dalla conferenza stampa piloti che dà ufficialmente il via al weekend del Gp di Francia, arriva un’importante notizia di mercato: la Suzuki ha infatti annunciato il rinnovo di Alex Rins. Lo spagnolo sarà un pilota del team di Hamamatsu fino al 2020. In attesa di capire quale sarà il futuro di Andrea Iannone, la Suzuki ha deciso di mettere un primo ...

MotoGp – Iannone sostituto di Dovizioso in Ducati? Il pilota della Suzuki fa chiarezza : “adesso sono solo chiacchiere” : Andrea Iannone si è soffermato sulle voci che vorrebbero un suo ritorno in Ducati, etichettandole come semplici chiacchiere La trattativa per il rinnovo di Andrea Dovizioso continua senza sosta, ma in casa Ducati la situazione comincia a farsi davvero pesante. Le discussioni sembrano essersi arenate dopo i due rifiuti del pilota italiano alle ultime offerte del team di Borgo Panigale, che ha deciso di fissare una dead line per il prossimo Gp del ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «La mia priorità è restare» : Tra i nomi spicca quello di Andrea Iannone, soprattutto alla luce delle ultime buone prestazioni, anche se l'abruzzese, durante una manifestazione, ai microfoni di Sky Sport ha precisato ' La mia ...

MotoGp - Valentino Rossi : ha senso restare con questa Yamaha? C’è un contratto - difficile cambiare. Intriga la Suzuki : Valentino Rossi ha firmato un contratto biennale con la Yamaha, dunque correrà con la scuderia dei tre diapason fino al 2020: altre due stagioni e mezza con questo mezzo sembrano però davvero infinite, il Dottore sta guidando una moto ingestibile e lontana anni luci dai vertici del circuito. Le Honda, le Ducati e adesso anche le Suzuki sono decisamente più performanti, il centauro di Tavullia fatica a tenere il passo degli avversari, non riesce ...

MotoGp - Iannone si gode il podio : 'io e la Suzuki non ci siamo mai amati? Falso - raccogliamo i frutti del nostro lavoro' : Pesa sul risultato il rocambolesco incidente avvenuto tra le due Ducati e Dani Pedrosa, causa di un triplo zero che fa il gioco del campione del mondo che adesso guida la classifica con dodici punti ...

MotoGp - Lorenzo in Suzuki? Trattativa in corso : MotoGP, Lorenzo in Suzuki? Trattativa in corso Il mercato piloti entra nel vivo in MotoGP e il nome più caldo è quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo e la Ducati non stanno ottenendo i risultati sperati e quindi a fine anno le loro strade sono destinate a dividersi. La casa di Borgo Panigale non ha […]

MotoGp - Jorge Lorenzo lascia la Ducati : la Suzuki vuole lo spagnolo e molla Andrea Iannone : Si entra nel vivo del mercato piloti e il nome al centro delle trattative è quello di Jorge Lorenzo . Lo spagnolo, che per adesso corre in sella alla Ducati , non sta rendendo bene e la casa di Borgo ...

MotoGp - GP Spagna 2018 : la rinascita di Andrea Iannone. Serve continuità per convincere la Suzuki : Nel Luna Park di Austin (Stati Uniti), Andrea Iannone è tornato ad assaporare un podio che mancava da diverso tempo alla propria “tavola“. Il centauro di Vasto, terzo nel round iridato di MotoGP in Texas, è parso finalmente consistente sulla sua Suzuki e, reduce da una stagione molto difficile, questo risultato è da annotare. Certo, non basta per cancellare tutte le difficoltà incontrate da “The Maniac” in ...