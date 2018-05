Ginnastica ritmica | Milena Baldassarri Campionessa Italiana! Dominio assoluto tra

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia per Guadalajara. Le Farfalle vogliono le medaglie! : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica delle Nazionali Italiane di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. La rassegna continentale sarà aperta ai gruppi seniores, alle individualiste seniores e al team juniores. L’Italia punta in alto con le Farfalle che vanno a caccia delle medaglie, sono attese dalla super sfida contro Bulgaria e Russia sognando anche ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : date - calendario - programma - orari e tv. Spettacolo a Guadalajara - Italia protagonista : Nel weekend del 1-3 si giugno si disputeranno gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Si preannuncia grande Spettacolo, la squadra di Emanuela Maccarani ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, duellerà con Bulgaria e Russia per la conquista della medaglia d’oro nel ...

Ginnastica ritmica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : date - calendario - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 26 maggio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica ritmica. Al Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini (Arezzo) verranno assegnati i vari tricolori individuali (il campionato a squadre si disputerà su più tappe in autunno). Attenzione puntata soprattutto su Alexandra Agiurgiurculese e Milena Baldassarri, le due stelle del nostro movimento che si sono già messe in mostra ai massimi livelli internazionali e ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Alessia Russo sesta a Portimao - vince Mariia Sergeva : A Portimao (Portogallo) si è disputata la seconda tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Alessia Russo ha concluso il concorso generale individuale in sesta posizione con un totale di 59.850: 15.150 alla clavette, 15.350 al nastro, 15.750 alla palla (finalista di specialità con tutti i tre gli attrezzi) e 13.650 col cerchio i punteggi parziali dell’azzurra che ha disputato un’ottima gara. A trionfare è stata la ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia scatenata nelle Finali di Specialità - oro con i cinque cerchi : Dopo il secondo posto conquistato nel concorso generale, l’Italia chiude nel migliore dei modi la prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. A Guadalajara (Spagna), città che a giugno ospiterà gli Europei, le Farfalle hanno brillato nelle Finali di Specialità. Trionfo totale con i cinque cerchi, un esercizio perfetto valutato con 21.500 punti grazie al quale è stata sconfitta la Bulgaria (20.150), terza la ...

Ginnastica ritmica : Farfalle d'oro e d'argento in Spagna - storica Baldassarri : Con 21.500 punti impongono la loro supremazia sulle altre formazioni. L'individualista Milena Baldassarri vince l'argento con la palla e il bronzo con le clavette

Ginnastica ritmica - le farfalle azzurre si tingono d'oro e d'argento. Storica Baldassarri : GUADALAJARA , SPAGNA, - Le finali della World Challenge Cup di Guadalajara hanno regalato emozioni uniche. I 5 cerchi delle farfalle azzurre si tingono d'oro. Con 21.500 punti Maurelli e compagne ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a Guadalajara - Farfalle battute dalla Bulgaria. Baldassarri ottima quarta : Milena Baldassarri è stata strepitosa nel concorso generale individuale: quarto posto , 69.350, a nove decimi di distacco dalla russa Arina Averina, vicecampionessa del Mondo che in questa occasione ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a Guadalajara - Farfalle battute dalla Bulgaria. Baldassarri ottima quarta : L’Italia conquista un secondo posto nella prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle, che settimana scorsa avevano vinto la Coppa del Mondo generale, ripartono dalla piazza d’onore a Guadalajara (Spagna) con un complessivo 39.750: dopo il 20.100 di ieri ai cinque cerchi, le azzurre hanno conquistato un positivo 19.650 nell’esercizio misto ma la Bulgaria è stata letteralmente imprendibile ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia terza a metà gara - Bulgaria in testa a Guadalajara : Dopo aver vinto la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica, l’Italia è ripartita dalla World Challenge Cup che ha incominciato la propria stagione a Guadalajara (Spagna). Le Farfalle sono terze a metà del concorso generale: Alessia Maurelli e compagne si sono fermate a 20.100 con i loro cinque cerchi, precedute dalla Bielorussia (20.300) e da una strepitosa Bulgaria (22.050) che è tornata sui livelli dei trionfi di Sòfia. Le ragazze di ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia seconda con i cinque cerchi a Baku. Farfalle appagate dopo il trionfo di ieri : dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel concorso generale , oggi l'Italia tornava in pedana a Baku , Azerbaijan, per le Finali di specialità. Le Farfalle sono parse giustamente un po' appagate dal grandioso risultato ottenuto ieri ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia seconda con i cinque cerchi a Baku. Farfalle appagate dopo il trionfo di ieri : dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel concorso generale, oggi l’Italia tornava in pedana a Baku (Azerbaijan) per le Finali di specialità. Le Farfalle sono parse giustamente un po’ appagate dal grandioso risultato ottenuto ieri e oggi si sono accontentate, si fa per dire, della medaglia d’argento con i 5 cerchi. Le azzurre hanno comunque commesso alcune sbavature e hanno chiuso con 18.000 alle spalle dell’imprendibile ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia strabiliante - primo posto a metà gara! Farfalle da urlo a Baku : Italia letteralmente magistrale a Baku (Azerbaijan) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle sono state superlative nell’esercizio con i cinque cerchi (prima parte del concorso generale), hanno eseguito un esercizio commovente e praticamente perfetto sulle note de Il Lago dei Cigni, ottenendo così un esorbitante 22.100 da parte della giuria. Le ragazze di Emanuela Maccarani si ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : Italia strabiliante - primo posto a metà gara! Farfalle da urlo a Baku : Italia letteralmente magistrale a Baku (Azerbaijan) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle sono state superlative nell’esercizio con i cinque cerchi (prima parte del concorso generale), hanno eseguito un esercizio commovente e praticamente perfetto sulle note de Il Lago dei Cigni, ottenendo così un esorbitante 22.100 da parte della giuria. Le ragazze di Emanuela Maccarani si ...