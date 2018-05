Disinnesco ordigno bellico a Torino - 2000 sfollati. Stop aerei e treni

Torino : domenica 27 maggio spazio aereo chiuso per il Disinnesco di un ordigno bellico : SAGAT informa che “la chiusura dello spazio aereo dalle ore 09:30 fino indicativamente alle ore 15:30 di domenica 27 maggio sopra l’area oggetto delle operazioni di disinnesco dell’ ordigno bellico rinvenuto nei pressi del centro commerciale 8 Gallery (Lingotto) comporterà la sospensione sull’Aeroporto di Torino delle operazioni di avvicinamento, atterraggio e decollo, ad eccezione delle partenze dalla pista 36 in direzione Nord. Potranno ...

Disinnesco ordigno bellico Bologna : concluse le operazioni - termina l’evacuazione : Si sono concluse alle 17.40 di oggi le operazioni di Disinnesco dell’ ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale ritrovato in un terreno di proprietà privata nelle vicinanze del sottopasso ferroviario tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi a Bologna . La viabilità – spiega il Comune in una nota – è stata ripristinata e tutti i cittadini che si sono dovuti allontanare a scopo precauzionale dalla “danger zone” ...

