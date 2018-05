Una canzone di speranza e ribellione nel terzo corto dedicato a Detroit | Become Human

Ti racconto Una canzone : Diodato e la sua vita al cellulare dopo «Adesso» : Nato ad Aosta «di passaggio», da papà campano e mamma tarantina, Diodato è cresciuto qua e là, sviluppando con gli addii la sua attitudine alla scrittura. «I miei si trasferivano di continuo per lavoro, ho passato l’infanzia a scrivere letterine per salutare gli amici. Forse sono cantautore anche per questo», aveva raccontato qui a Vanity Fair, confermando anche l’amore con una sua collega famosa. Sfoglia gallery ...

Ariana Grande ha condiviso uno stralcio di Una nuova canzone su Instagram : Sarà il prossimo singolo? The post Ariana Grande ha condiviso uno stralcio di una nuova canzone su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Anatomia di Una canzone : Carpe diem - del Paolo Fresu Devil Quartet : “Nel nostro gruppo c’è un dialogo molto serrato tra la tromba e la chitarra” dice il jazzista Paolo Fresu. Leggi

Diciamolo con Una canzone : La Voce Del Silenzio : Volevo stare un po' da sola per pensare e tu lo sai ed ho sentito nel Silenzio una Voce dentro me e tornan vive troppe cose che credevo morte ormai e chi ho tanto amato dal mare del Silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi e quello che mi manca nel mare del Silenzio mi manca sai, molto di più. Ci sono cose in un Silenzio che non m'aspettavo mai, vorrei una Voce ed improvvisamente ti accorgi che il Silenzio ha il volto delle ...

«Una canzone per me» : il contest di Lodovica Comello stasera su Sky Uno HD : Un contest per dare voce agli autori emergenti, alle penne più promettenti della musica ancora avvolte dall’anonimato. È da qui che Lodovica Comello parte per lanciare Lodovica Comello – Una canzone per me, la prima web serie social interamente dedicata alla scoperta di nuovi talenti, di maestri delle parole pronti al grande salto, all’occasione di una vita. La cantante gliel’ha regalata e quel progetto, che ha ...

SkyUno : Lodovica Comello presenta Una canzone per me... e il suo nuovo singolo : La web serie Lodovica Comello - Una canzone per me diventa uno speciale tv, trasmesso lunedì 21 maggio in prima serata su SkyUno HD. Il progetto, che può vantare 1,3 milioni di views sul web, è nato con l'obiettivo di cercare nuovi autori musicali. Ormai di talent ne esistono a bizzeffe, ma uno per chi scrive musica effettivamente mancava: l'ex volto di Violetta, ormai emancipatasi ampiamente da quel ruolo, ha chiesto alla sua fanbase ...

Lodovica Comello - stasera in TV "Una canzone per me" : "Ho trovato un'autrice di talento" - LA VIDEOINTERVISTA : Nella vita lavora nel mondo della produzione pubblicitaria e nella vita ha scritto solo tre canzoni: "Run", con il suo messaggio positivo - tenere duro, sempre - era perfetta per Lodovica. La canzone,...

Lodovica Comello - su Sky Uno lo speciale Una canzone per me : Lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Uno HD va in onda lo speciale tv Lodovica Comello – Una canzone per me, che racconta la nascita del nuovo singolo dell’artista classe 1990 lanciata dalla serie Violetta e passata dalla conduzione di Italia’s Got Talent e dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Una canzone per me, com’è nato il nuovo singolo di Lodovica Comello La cantante, infatti, lo scorso 26 febbraio ha infatti ...

Anatomia di Una canzone : Turbo - di Cosmo : “Ho scritto questa canzone partendo dal campione di un brano registrato in Siria nel 2010”, dice l’autore del brano. Leggi

Resta quel che resta - Una canzone inedita di Pino Daniele. : 'resta quel che resta' sarà in digitale e su tutte le piattaforme streaming dal 18 maggio. I ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a 'Pino è' saranno devoluti ai progetti ...

Diciamolo con Una canzone : Sabato pomeriggio : Passerotto non andare via Nei tuoi occhi il sole muore già Scusa se la colpa è un poco mia Se non so tenerti ancora qua. prosegui la letturaDiciamolo con una canzone: Sabato pomeriggio pubblicato su TVBlog.it 13 maggio 2018 09:47.

BEATRICE PEZZINI/ Chi è? Da Ti lascio Una canzone alla finale di The Voice of Italy 2018 : BEATRICE PEZZINI è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2018: la partecipazione, a soli 15 anni, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:54:00 GMT)

Madonna al Met Gala è tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato Una nuova canzone : New album is coming? The post Madonna al Met Gala è tornata a esibirsi dal vivo e ha cantato una nuova canzone appeared first on News Mtv Italia.

Anatomia di Una canzone : Forget to be - di Beatrice Antolini : “Forget to be è uno dei brani più assurdi che abbia mai scritto”, racconta Beatrice Antolini, l’autrice della canzone. Leggi