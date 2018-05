Treno contro camion | 2 morti e 23 feriti Il conducente del tir indagato

Scontro Treno -tir - deragliamento a Caluso/ Video - la strana dinamica dell’incidente : cosa non ha funzionato? : Caluso , treno deraglia dopo Scontro con tir Video , incidente ferroviario: due morti e 23 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:31:00 GMT)

Treno contro tir - deragliamento a Caluso/ Video - immagini dell'impatto : Anas - camion non ha rispettato norme : Caluso , Treno deraglia dopo s contro con tir Video , incidente ferroviario: due morti e 23 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:14:00 GMT)

Scontro tra tir e Treno in Piemonte : 2 morti e 23 feriti - indagato l'autista : Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Al vaglio degli inquirenti anche le comunicazioni tra Trenitalia e i gestori del trasporto eccezionale, che avrebbero dovuto comunicare con largo ...

Scontro Treno -tir nel Torinese - testimone : “Una tragedia annunciata - tanti i passaggi a livello pericolosi” : “E’ una tragedia annunciata . Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggi o a livello . Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un ...

Scontro Treno-tir nel Torinese - il racconto del ferito : “Mi sento miracolato. Ero nella prima carrozza - quella messa peggio” : “E’ successo tutto in fretta, non so se sia stata fortuna o il fatto di non aver mai perso la lucidità o una combinazione di entrambe le cose ma mi sento miracolato. Ero nella prima carrozza, quella messa peggio“: lo ha dichiarato Marco Imparato, 19enne, studente, rimasto ferito ieri sera nell’incidente ferroviario tra un treno regionale e un tir nei pressi di Caluso. “Avevo preso treno a Torino Porta Nuova e mi ...