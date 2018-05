Tuo | Simon | arriva la commedia romantica sull’amore LGBT

ilgiornale

: #TuoSimon vi aspetta a... MODENA! Il tour di ANTEPRIME GRATUITE del film arriva al cinema Victoria lunedì 28 Maggi… - team_world : #TuoSimon vi aspetta a... MODENA! Il tour di ANTEPRIME GRATUITE del film arriva al cinema Victoria lunedì 28 Maggi… - team_world : Dopo Milano, il tour di Simon continua con nuove ANTEPRIME GRATUITE! Le prossime tappe di #TuoSimon vi aspettano a… - cleotoms : il 31 maggio uscirà al cinema #TuoSimon ? io l’ho già visto in anteprima e mi è piaciuto così tanto che voglio rive… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) C"è grande attesa per il debutto di Tuo,, film a tema, chenelle sale italiane dal 31 maggio. Diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore e produttore statunitense molto conosciuto nella comunità dei "serial addicted", Tuo,è l"adattamento cinematografico di Non so chi sei, ma io sono qui, romanzo di formazione scritto da Becky Albertalli. Apprezzato dalla critica e dal pubblico americano, in molti sperano che il film possa avere successo anche qui in Italia dove, solitamente, pellicole a tema, non trovano spazio tra gli spettatori pagamenti. Ma qualcosa sta cambiando, si respira un"aria fresca e nuova anche nella filmografia di genere.In quest"ultimo periodo infatti c"è una vera e propria scoperta per l"amore. Se nella letteratura si leggono pagine e pagine di romanzi che affrontano l"argomento senza peli sulla lingua, e il mondo della TV (soprattutto ...