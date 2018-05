Italia 2030 | un Paese in via di sviluppo sostenibile

Ambiente : nasce Obiettivo 2030 - la piattaforma di Earth Day Italia e ASviS : nasce Obiettivo 2030, la piattaforma di Earth Day Italia e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che ha lo scopo di diffondere la comunicazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile(SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. Il progetto è stato presentato oggi al Villaggio per la Terra di Roma nel corso del talk “Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale ...

Italia 2030 - innovare - riqualificare - investire - trasformare : dieci anni per realizzare un’Italia sostenibile : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...

L’Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l’Europa : L’Italia non è un Paese cashless. Tradotto: amiamo ancora (troppo, davvero troppo) il contante. Lo racconta il Cashless Society Index 2018, lo strumento di monitoraggio messo a punto da The European House Ambrosetti in grado di fotografare lo sviluppo della cashless society, cioè delle soluzioni di pagamento che non siano il contante, in 28 Paesi del Vecchio continente. Lo fa sulla base di 16 parametri raccolti in due ambiti: fattori abilitanti ...