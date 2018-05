Governo | Confindustria Palermo | giudizi a priori ingiusti | valuteremo da atti

Confindustria già schierata contro il Governo del cambiamento (ma a favore di chi?) : Tra tante cattive nuove, finalmente una buona notizia. Fa bene al cuore sapere che la Confindustria, per la prima volta dal 1962, prende posizione contro il governo. A differenza di 56 anni fa, quando gli industriali si schierarono contro la nazionalizzazione dell’energia elettrica, provvedimento che avrebbe dovuto condurci all’apocalisse socialista, questa volta nemmeno aspettano che si formi un governo, già quello paventato è terribile. Non ...

CONFINDUSTRIA E Governo/ La strategia di Boccia nel caos politico : Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte ha avuto l'incarico da Sergio Mattarella, CONFINDUSTRIA ha tenuto la sua assemblea annuale.

Lavoro - infrastrutture e riforme : ecco il menu di Confindustria per il Governo : Una sottolineatura della «capacità di dialogo sui temi dell’industria» del Governo uscente, un lungo applauso della platea a Paolo Gentiloni altri applausi per il ministro dello Sviluppo economico - anche lui uscente - Carlo Calenda. Queste le premesse: di lì in poi, la relazione del leader di Confidustria Vincenzo Boccia all’assemblea annuale s’è...

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ...

Confindustria all'attacco del Governo sfascista : Roma. L’Italia sta correndo un grave rischio: marginalità, isolamento, e una “enorme perdita di credibilità”. Confindustria scioglie le riserve sul “governo del cambiamento” e avverte che per fare gli interessi del paese ci sono delle priorità da salvaguardare: innanzitutto l’Europa. E poi le infras

Confindustria avvisa il Governo : 'Attenti a debito - Ilva e Tav' : In politica come in economia, ci vuole pazienza e anche coraggio e lungimiranza. C'è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, in un orizzonte corto ...

Assemblea Confindustria - Boccia : "Servono riforme e un Governo stabile e credibile" : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ...

Ilva - Tav - grandi opere - Europa. L'avvertimento di Confindustria al Governo che verrà : Il grande rischio che corre l'Italia ha sfaccettature diverse e tutte preoccupanti: marginalità, isolamento, ma soprattutto una "enorme perdita di credibilità". Confindustria irrompe così nell'orizzonte incerto del governo nascente e avverte che ci sono pilastri imprescindibili: l'Europa innanzitutto. E poi ancora le infrastrutture (dalla Tav al Tap) e l'Ilva. Linea, quella degli industriali, diametralmente opposta a quella ...

Confindustria boccia la nascita del Governo Di Maio : Dialogo e collaborazione da parte di Confindustria con tutti i governi e le istituzioni, ma con “messaggi chiari”. I temi degli

Governo : Gentiloni domani ad assemblea Confindustria : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, mercoledì 23 maggio, alle ore 10.30, all'assemblea di Confindustria (Auditorium Parco della Musica). Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Se il Governo preoccupa Confindustria : Ha aggiunto Boccia: 'Tutto questo nel presupposto che la sfida non è tra Paesi d'Europa, ma tra Europa e resto del mondo. L'Italia è un membro fondatore dell'Unione e deve svolgere un ruolo di primo ...

Governo - Squinzi (ex Confindustria) : “Sono preoccupato - dubito si riesca a formare un Governo compatto” : “Sono preoccupato per la situazione politica del nostro Paese che, a distanza di due mesi, non riesce a formare un governo, e un governo compatto dubito che riesca a esprimerlo”. A dirlo è Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria e attuale amministratore unico di Mapei. “Un governo tecnico? Può essere una buona cosa – ha concluso il proprietario del Sassuolo – però deve essere capace di tradurre in azione la ...