Deutsche Bank | annuncia oltre 7mila tagli | dipendenti sotto quota 90mila

Deutsche Bank : allo studio per ridurre forza lavoro di quasi 10 mila unità - stampa - : Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Deutsche Bank avrebbe allo studio un piano per ridurre la forza lavoro di quasi 10 mila unità, pari a circa il 10% della forza lavoro. La misura ...

Invito all'acquisto per Deutsche Bank : Chiusura dell'11 maggio Bene la prima banca tedesca come assets , tra i componenti del DAX30 , con un rialzo dello 0,34%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 11,64 Euro, Deutsche Bank è ...

Deutsche Bank - intesa su 222 esuberi : Accordo raggiunto tra sindacati e Deutsche Bank sul Piano Strategy 2020 per la ristrutturazione della banca, il cui punto focale in Italia, dove l'istituto è guidato da Flavio Valeri, sono 222 esuberi.

Deutsche Bank : utili primo trimestre crollano -79% - giù anche il fatturato : Nel primo trimestre dell'anno, gli utili netti di Deutsche Bank hanno sofferto un crollo del 79% su base annua, a 120 milioni di euro, molto al di sotto dei 376 milioni di euro previsti dal consensus.

Deutsche Bank annuncia riassetto e tagli al personale : Deutsche Bank annuncia una revisione delle sue attività di corporate e investment Banking , Cib, e ulteriori misure di efficienza, allo scopo di contenere la base di costo sotto i 23 miliardi di euro ...

Deutsche Bank : crolla l'utile - in vista tagli del personale : Primo trimestre ben sotto le attese per la banca tedesca. L'ad Sewing: non c'è tempo da perdere - Traballa la Deutsche Bank. Nel terzo trimestre del 2018 il colosso bancario tedesco ha registrato ...

Deutsche Bank - nel 2018 tagli significativi dei posti di lavoro : Teleborsa, - Conti in discesa per Deutsche Bank che ha anche deciso di ridurre in modo significativo la propria forza lavoro nel corso di quest'anno. Il colosso bancario ha registrato un utile ante ...

Deutsche Bank - nel 2018 tagli significativi dei posti di lavoro : Conti in discesa per Deutsche Bank che ha anche deciso di ridurre in modo significativo la propria forza lavoro nel corso di quest'anno. Il colosso bancario ha registrato un utile ante imposte di 432 ...

Exploit di Deutsche Bank : Brillante rialzo per la prima banca tedesca come assets , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un ...

Deutsche Bank - per una svista parte bonifico da 28 miliardi alla Borsa tedesca : Per una svista è partito da Deutsche Bank un bonifico da 28 miliardi di euro diretto ad un conto Eurex, che appartiene alla Deutsche Boerse, e non al cliente desiderato. Lo ha confermato oggi un ...

Deutsche Bank trasferisce 28 miliardi di euro per errore - poi annulla subito l'operazione : MILANO - Un errore a nove zeri che per fortuna non ha avuto conseguenze. È l'episodio di cui si è resa protagonista Deutsche Bank, che ha trasferito per errore 28 miliardi di euro , 34 miliardi di ...

Deutsche Bank trasferisce 28 miliardi per errore : Francoforte, 20 apr. (AdnKronos/Dpa) – La maggiore banca tedesca Deutsche Bank ha trasferito per errore 28 miliardi di euro (34 miliardi di dollari) in una transazione effettuata prima di Pasqua. La notizia è stata confermata dalla banca, che ha inviato il denaro ad un altro conto Deutsche Bank presso la borsa dei derivati ”Eurex e non ad un cliente il 16 marzo, ha spiegato un portavoce della banca.Una cifra molto più piccola, non ...

Deutsche Bank trasferisce 28 miliardi per errore : La maggiore banca tedesca Deutsche Bank ha trasferito per errore 28 miliardi di euro , 34 miliardi di dollari, in una transazione effettuata prima di Pasqua. La notizia è stata confermata dalla banca, ...

Deutsche Bank si addebita per sbaglio 28 miliardi : Il trasferimento di denaro al più grande mercato a termine del mondo per numero di contratti scambiati è avvenuto all'incirca una settimana prima di Pasqua, quando Deutsche Bank stava eseguendo una ...