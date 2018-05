Calciomercato Juventus | Pogba | dolce suggestione

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per tentare di vincere tutto Video : La Juventus sta preparando una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima sessione di Calciomercato estivo. Mario Mandzukic potrebbe lasciare Torino dopo tre ottime stagioni in bianconero. Un altro attaccante il cui futuro è in bilico è Gonzalo Higuain. Il Pipita viene valutato circa cinquanta milioni di euro e su di lui ci sono alcuni top club della Premier League inglese. Nel caso in cui l'attaccante argentino dovesse essere ...

Calciomercato Juventus - Paratici incontra Morata : duello con il Milan : Calciomercato Juventus – La stagione per la Juventus è andata in archivio, adesso si prepara per il futuro con l’obiettivo di tentare l’assalto alla Champions League, il pensiero adesso è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare la rosa, in particolar modo in attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore è andato in scena un incontro casuale tra Alvaro Morata e ...

Calciomercato Juventus - già 5 volti nuovi rispetto all’ultima stagione : la squadra di Allegri prende forma : Calciomercato Juventus – La Juventus ha disputato una stagione positiva, il club bianconero ha chiuso con il settimo scudetto consecutivo e la vittoria della Coppa Italia mentre rimane la delusione per l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. La dirigenza sta pensando al Calciomercato ed alle mosse per la prossima stagione, il tecnico Allegri può già contare su 5 nuove pedine. Per la porta è ai dettagli la trattativa ...

Calciomercato Juventus - tra entrate e uscite parte la rivoluzione a centrocampo Video : Lunedì Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juve si sono incontrati per pianificare il futuro e soprattutto le strategie di Calciomercato. Adesso la squadra Campione d'Italia iniziera' ad imbastire le prime trattative. Anche se gia' la prossima settimana la Juventus potrebbe accogliere il primo colpo di mercato. Infatti, è sempre più probabile che a breve Emre Can diventera' un nuovo giocatore bianconero. Il tedesco probabilmente si ...

Calciomercato Juventus/ Nessun consiglio - nessuna rifondazione : pochi acquisti - ma fatti bene : TIO PEPE analizza l'inizio del Calciomercato per la Juventus, che dovrà implementare la sua rosa ma senza necessariamente il bisogno di una rivoluzione profonda tra i suoi effettivi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:40:00 GMT)

Calciomercato Sassuolo - stuzzica Semplici. Idea Mandragora dalla Juventus : Sassuolo - Numerosi i nomi che sono stati accostati ultimamente alla panchina del Sassuolo , fra questi è stato fatto anche quello di Cesare Prandelli . L'ex ct ha una grande voglia di ripartire nel ...

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio di attaccanti con il Chelsea? Video : La Juventus ha vinto l'ennesimo campionato e l'ennesima Coppa Italia e ora si prepara fare dei grandi acquisti sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Massimiliano Allegri ha deciso di rimanere a Torino anche per la prossima stagione. Durante l'incontro con la dirigenza, durato circa tre ore e mezza, si sono gettate le basi per il futuro. Allegri ha chiesto a Marotta e Paratici di costruire una squadra molto competitiva, dato ...

Calciomercato - Perin : 'Non avrei paura ad andare alla Juventus' : Mattia Perin alla festa di fine anno del Genoa ha parlato del suo futuro: "Ho le idee chiare ma non ve le dico. Voglio uscire dalla zona di comfort e mettermi in gioco e adesso lo posso fare perché il ...

Calciomercato - Perinetti : 'Contatti con la Juventus per Perin : ci piace Sturaro' : Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono ...

Calciomercato Milan - nuovo inserimento per Morata : si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Milan – Milan è reduce dal netto successo in campionato contro la Fiorentina, il club rossonero ha concluso la stagione con la qualificazione in Europa League, un risultato deludente se si considerano le premesse di inizio stagione. Adesso si pensa al mercato, la dirigenza rossonera ha già annunciato l’arrivo di un grande attaccante, circola il nome di Ciro Immobile ma nelle ultime ore va registrato un importante ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Juventus/ Il post-Buffon - il sogno Milinkovic e il ritorno di Morata : i bianconeri del futuro : Archiviato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus si tuffa nel Calciomercato estivo: possibile una mini-rivoluzione, studiamo allora le varie le possibilità della società bianconera(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:41:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Allegri : "Futuro? Ora si va in vacanza..." : Massimiliano Allegri , presente in panchina all'addio al calcio del centrocampista a San Siro, ha dichiarato a 'Sky Sport' sull'incontro avuto stamattina con la dirigenza della Juventus sul suo ...