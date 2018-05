Ceccarini | ' L' Inter ha messo nel mirino questi tre nomi'

Ex Inter - Materazzi : "Le parole di Ceccarini mi hanno fatto pena" : Le sue parole mi hanno fatto pena o tenerezza perché tutto il mondo ha visto quello cosa è accaduto. Se dopo 20 anni è convinto che doveva ammonire Ronaldo per simulazione, davvero non so se ...

Materazzi : 'L'Inter batterà la Juve e sarà goduria doppia. Iuliano-Ronaldo? Le parole di Ceccarini mi fanno pena' : L'ex difensore dell'Inter , Marco Materazzi , ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di sabato sera che vedrà l'Inter sfidare la Juventus: 'E' tanto che l'Inter non aveva la chance di disputare una gara del genere' Secondo lei come finirà? 'Dico '1'. L'Inter ...

Ceccarini - Iuliano-Ronaldo e i veleni di Juve-Inter : dopo 20 anni ne stiamo ancora davvero parlando? : Per onor di cronaca, l'ex arbitro dimostra di non conoscere alla perfezione nemmeno il regolamento del basket , lo sfondamento è un'altra cosa, e non capiamo a cosa possa giovargli questa sparata. Ci ...

Ceccarini : “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” : Ceccarini: “Iuliano in Juve-Inter? L’errore fu non fischiare fallo a Ronaldo” Parla per la prima volta in tv a Premium il fischietto livornese protagonista 20 anni fa del caso più discusso della storia del calcio italiano Continua a leggere

Inter - Simoni : 'Iuliano-Ronaldo? Ceccarini bugiardo. La Juve...' : Lui non ha dubbi, vuole sconfiggere il mondo. Mi basta sapere che tutti pensano una cosa, tranne lui. Anche Ceccarini dovrebbe arrendersi, invece lui tiene duro e va bene così. Ma ormai non mi ...

Juventus-Inter - contatto Ronaldo-Iuliano : la clamorosa confessione dell’ex arbitro Ceccarini : Juventus-Inter, contatto Ronaldo-Iuliano – “Il contatto tra Ronaldo e Iuliano non era rigore: il mio unico errore è stato non aver fischiato fallo a favore della Juve”. Sono le parole destinate a fare discutere dell’ex arbitro Piero Ceccarini sull’episodio avvenuto nella sfida-scudetto tra Juventus e Inter del 26 aprile 1998 da lui arbitrata, parole rilasciate in un’intervista a Premium Sport. “Oggi, ...

