Sanità : Venezia - 200 fischietti per proteggere medici - infermieri da aggressioni utenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In ambienti maggiormente critici il fischietto potrà anche essere appeso al collo mediante un ‘laccetto” personalizzato e fornito di sgancio rapido di sicurezza per rendendone più facile l’utilizzo da parte dell’operatore. “Le aggressioni aumentano e rispetto al passato il personale è molto più attento nel segnalare i vari casi ‘ ha aggiunto la dottoressa Carolina ...