Pelonzi | rifiuti abbandonati via Casale Finocchio generano roghi tossici

(Di lunedì 21 maggio 2018): predisposta interrogazione urgente a Raggi Roma – Di seguito le parole di Antongiulio, capogruppo del pd capitolino. “A seguito delle continue segnalazioni da parte dei cittadini del Municipio VI, in via deldelho predisposto un’interrogazione urgente alla Sindaca. Con intento di conoscere i provvedimenti che intende adottare rispetto la situazione di forte degrado che persiste da tempo in quel luogo”. “In particolare i cittadini lamentano che isul ciglio delle strade o su giardini incolti e con erba alta, costituiscono delle vere e proprie discariche -spiega-. Da cui siincendi con il conseguente rischio emanazioni tossiche nocive per la salute. È indispensabile intervenire al più presto per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro degli spazi verdi e delle strade. Si tratta di ...