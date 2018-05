Napoli | il figlio viene aggredito dai bulli | la madre posta le foto su Facebook

La camorra alle feste dei calciatori del Napoli. "Voglio un video di auguri a mio figlio - dalla squadra" : La sua discoteca era diventata un'autentica miniera d'oro al punto che un amico al telefono lo gratifica: "Mi han detto che sei diventato il discotecaro più importante di Napoli". Lui stesso in un'altra intercettazione rivela il volume d'affari: "Io incasso 130...140.000 mila euro ogni tre giorni". Si tratta di Gabriele Esposito, proprietario di una catena di negozi di giocattoli, in rapporti con esponenti del clan Contini e imparentato ...

Con i tre gol al Napoli Simeone ha smesso di essere 'figlio di...' : Per segnare la prima doppietta in Italia si era concesso un palcoscenico di eccezione: due gol in dieci minuti alla Juventus, il 27 ottobre 2016, 3-1 per il Genoa. E tutti avevano scoperto Giovanni ...

Napoli - in carcere il figlio di 'o Squadrone : Si trovava agli arresti domiciliari ma a causa delle sue numerose violazioni alla misura cautelare è stato arrestato e portato in carcere. Si tratta di Nicola Ianuale, 28 anni, figlio di Vincenzo ''o ...

Rosa Perrotta a Spy : "Dopo l'anello - voglio un figlio. Pietro e io ci sposeremo a Napoli" : L'ex naufraga Rosa Perrotta parla per la prima volta in esclusiva al settimanale Spy dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Pietro Tartaglione in diretta tv durante l'ultima ...

'Mio figlio massacrato di botte sul lungomare di Napoli tra la folla indifferente' : Luisa, la madre di Salvatore, il ragazzino picchiato violentemente sabato notte sul lungomare, piange quieta. China sul letto del figlio appena operato al setto nasale, lo accarezza, lo veglia in ...

Milan - emergenza difesa contro il Napoli. Bonucci sull’ammonizione : “Non vedeva l’ora sto figlio di p…” : Milan, emergenza difesa- Dopo il brutto pareggio interno contro il Sassuolo, il quale potrebbe vanificare definitivamente la rincorsa rossonera alla lotta Champions League, il Milan si prepara alla prossima sfida contro il Napoli. Brutte notizie per Rino Gattuso, il quale dovrà fare a meno di Romagnoli, infortunato, e di Bonucci, squalificato dopo l’ammonizione di ieri […] L'articolo Milan, emergenza difesa contro il Napoli. Bonucci ...

Napoli - il figlio di Hamsik a Sarri : 'Non farlo giocare - ha il mal di gola' : Il dubbio, il figlio di Hamsik, neanche ce l'ha. Anzi. Ha provato anche a toglierlo a Sarri. La storiella é tenerissima. E da raccontare. C'era anche lui al campo per la rifinitura: Lukas, il più ...

Napoli - vigilante ucciso - il figlio : 'I genitori di quei ragazzi sono complici' : 'Per me sono complici degli assassini, sia chi esprime solidarietà sui social con i minorenni arrestati sia i loro genitori che li hanno lasciati alle 3 di notte andare in giro aggredendo un uomo ...

