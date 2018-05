Martedì il Giro d' Italia rivoluziona la viabilità Stop da via Degasperi a piazza Duomo

Passa il Giro d'Italia - scuole chiuse Martedì 15 maggio a Teramo : Teramo - In coincidenza con il Passaggio della tappa numero 10 della corsa ciclistica Giro d'Italia (Penne - Gualdo Tadino), in programma per martedì prossimo 15 maggio, sarà sospesa l'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido. Il Passaggio della corsa interesserà il territorio comunale nel seguente percorso: Strada Statale 150 da Basciano - Strada Provinciale 19/a - Frazione di ...

Patrizia Bonetti a Domenica Live/ Favoloso si sente preso in giro : Martedì sera entra nella Casa del GF? : Patrizia Bonetti a Domenica Live: Luigi Mario Favoloso si sente preso in giro per la sua passata relazione con Gianluca Vacchi: martedì sera entra nella Casa del Grande Fratello?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:31:00 GMT)

Catania - Martedì scuole chiuse per la quarta tappa del Giro d'Italia : Marted alle 12 parte da Catania la 4/a tappa del Giro d Italia , organizzato da Rcs Sport. L'amministrazione comunale ha avviato l organizzazione per affrontare l importante evento che interesser , a partire dal centro storico varie zone della citt , per poi dirigersi verso ...

Giro d’Italia : Martedì 8 maggio scuole chiuse a Caltagirone : martedì 8 maggio, giorno di svolgimento della quarta tappa del 101° Giro d’Italia di ciclismo, che si concluderà a CaltaGirone,