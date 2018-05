Governo | Salvini | premier né io né Di Maio | soddisfa entrambi

Governo : Salvini - Italia in Alleanza atlantica - migliorare rapporti con Russia : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “L’Italia rimarrà nell’Alleanza atlantica e migliorerà i propri rapporti con la Russia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino. L'articolo Governo: Salvini, Italia in Alleanza atlantica, migliorare rapporti con Russia sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – "Siamo disponibili". Matteo Salvini risponde così a Fiumicino a chi gli chiede se, insieme a Luigi Di Maio, potrebbe far parte della squadra di governo.

Roma, 20 amg. (AdnKronos) – "aspettiamo che arrivi un segnale dal Quirinale". Matteo Salvini a Fiumicino risponde così a chi gli chiede se ci siano stati contatti con il Colle.

Roma, 20 amg. (AdnKronos) – "Speriamo che nessuno metta veti" sul nome individuato come premier, "spero non ci siano veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino.

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – "Non saremo ne' io ne' Di Maio" ma la scelta fatta "soddisfa entrambi". Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino a proposito della personalità che verrà indicata come presidente del Consiglio.

Due ore di colloquio con Luigi Di Maio a Roma e poi l'annuncio che la trattativa si è conclusa. «Stamattina abbiamo chiuso il contratto e la trattativa sul Nome del premier. Speriamo che nessuno metta ...

... della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani!" aveva scritto su su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando al ministro dell'Economia francese Le Maire.

A ridosso dell'incontro, Salvini è intervenuto via Twitter per replicare alle parole del ministro dell'Economia francese Bruno ...

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – "stamattina abbiamo chiuso l'accordo sul premier e sulla squadra di ministri". Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino

