Domenica Live Anticipazioni e ospiti | Loredana Lecciso | Giovanni Ciacci e tanto Grande

LOREDANA LECCISO/ Ancora al centro del gossip con Al Bano e Romina ( Domenica live) : LOREDANA LECCISO continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina . Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:42:00 GMT)

BOOM! Loredana Lecciso torna a Domenica Live : Loredana Lecciso Botta e risposta. Se pensavate che la settimana mediatica dei Carrisi, aperta lunedì da Romina Power a L’intervista, si concludesse in bellezza domani sera con l‘ospitata ad Amici di Albano con l’ex consorte vi sbagliavate. Domenica 20 maggio c’è un altro appuntamento che gli irriducibili fan della saga di Cellino San Marco non potranno perdere. Protagonista, questa volta, Loredana Lecciso . ...

Baye Dame in ospedale dopo un'aggressione/ Foto - Barbara D'Urso racconta tutto a Domenica Live? : Baye Dame Dia in ospedale dopo un'aggressione subita: ancora ignote le cause del gesto di violenza. Barbara D'Urso condanna tutto: la verità sull'accaduto a Domenica Live?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 08:15:00 GMT)