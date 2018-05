Serie B | Foggia e Bari | quali scenari per le penalizzazioni?

Bufera in Serie B : deferito il Foggia - coinvolti calciatori e tecnici - rischiano in tanti - 37 soggetti nel caos! : La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici La procura federale della Figc ha deferito al Tribunale federale nazionale il Foggia per responsabilità diretta ed oggettiva e 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici. La decisione è stata presa sulla base degli atti di indagine della procura della Repubblica di Milano. Il deferimento è legato ad una Serie di ...

Il Frosinone è quasi in Serie A : basterà battere il Foggia già salvo : La seconda serie A nella storia del Frosinone è lì, davvero a portata, il più è stato fatto oggi, vincendo a Chiavari, anche grazie al rigore negato nel finale all'Entella, per la mano larga di ...

Calciomercato Foggia : scelto il bomber per la prossima Serie B? Video : Il Calciomercato di Serie B è gia' pronto ad esplodere. Sono tantissime le trattative [Video], le voci, i primi timidi contatti tra agenti dei calciatori e direttori sportivi. Le prime notizie di radio mercato riguardano soprattutto piazze importanti: dal Parma al Foggia, passando per il Lecce e il Venezia. Partendo dal Parma, pare che gli emiliani siano vicinissimi all'acquisto dell'attaccante Matteo Brunori Sandri, classe '94, in forza al ...

Serie B : Bari - Foggia e Lecce ripartono dai progetti solidi Video : Bari, Foggia e Lecce vivono momenti diversi, ma per certi versi simili. Le prime due, sono in procinto di concludere la stagione di Serie B che è stata condizionata da alti e bassi. I biancorossi sono riusciti comunque a conquistare un posto ai play off e si giocheranno le loro carte, anche se obiettivamente Parma, Frosinone e Palermo soltanto una riuscira' a raggiungere la promozione diretta rappresentano una concorrenza da non sottovalutare. ...

Serie B - il Foggia tra sogni e incertezze : qual è la verità? Stroppa provoca Video : Il Foggia è in procinto di finire un campionato positivo dal punto di vista sportivo e tecnico, che l'ha visto passare da una prima parte di stagione in fondo alla classifica ad un girone di ritorno giocato da protagonista. Un campionato però fatto anche di tante nubi e incertezze sul piano societario. Il commissariamento della societa' ha creato qualche problema soprattutto sotto l'aspetto organizzativo, anche se non ha cambiato le idee della ...

Video/ Venezia Foggia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Venezia Foggia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata della Serie B. I lagunari centrano i play off promozione.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:16:00 GMT)

Video/ Foggia Spezia - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 39giornata - : Video Foggia Spezia , 2-1, highlights e gol della partita valida nella 39giornata della Serie B. Satanelli avanti con Floriano e Tonucci.

Video/ Cittadella Foggia - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 38giornata - : Video Cittadella Foggia , 3-1, : highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38giornata. Grande successo granata al Tombolato.

Serie B : Palermo e Parma al secondo posto - il Bari pareggia a Foggia : ROMA - In attesa del big-match di lunedì sera tra Frosinone ed Empoli , ore 20.30, , Parma e Palermo salgono a braccetto al 2° posto battendo, rispettivamente, Carpi , 2-1, e Avellino , 3-0, . Il ...

Risultati Serie B - Palermo e Parma volano : spettacolo in campo e sugli spalti tra Foggia e Bari [FOTO] : 1/38 LaPresse ...

Foggia-Bari - spettacolo incredibile e da Serie A : che brividi [VIDEO] : Foggia-Bari, spettacolo incredibile e da Serie A. Si sta giocando la 34^ giornata del campionato di Serie B, partita fondamentale per le zone alte della classifica, all’intervallo il risultato è di 1-1, vantaggio dei padroni di casa con autogol di Gyomber, qualche minuto dopo il pareggio ospite con Nene. Ma spettacolo incredibile sugli spalti prima e durante la partita, i tifosi del Foggia sono clamorosi. GUARDA IL VIDEO ...