A Roma Fognini batte Thiem e i suoi fantasmi ma fino a quando?

Tennis : Fognini super contro Thiem. L'italiano vola agli ottavi a Roma : Fabio Fognini inarrestabile agli Internazionali d'Italia a Roma. Il Tennista Sanremese dopo aver battuto in scioltezza il francese Gael Monfils si è ripetuto, faticando decisamente di più, contro l'...

Fognini : 'Finalmente ho trovato il feeling con il pubblico di Roma' : Un mercoledì da leone. Fabio Fognini è soddisfatto per la vittoria su Dominic Thiem al Centrale del Foro Italico . L'azzurro n. 21 al mondo si è imposto 6-4, 6-1, 6-3 sull'austriaco n. 8 nel ranking, infiammando il pubblico degli Internazionali. In conferenza stampa il tennista sanremese ha raccontato le sue emozioni per il successo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini/Simone Bolelli escono di scena al primo turno contro Del Potro/Mayer : Un vero peccato! Eliminazione al primo turno per i nostri Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2018. Sulla terra rossa del Foro Italico la coppia nostrana è stata superata con il punteggio di 4-6 6-1 9-11 dagli argentini Juan Martin Del Potro e Leonardo Mayer , dopo un 1 ora e 28 minuti di gioco. Un ko amaro per i due azzurri, in grado di recuperare un set di svantaggio, ma non di giocare nel ...

