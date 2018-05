The Kolors in Universal Music | l’addio a Baraonda in vista del nuovo album

Stash dei The Kolors rivela : ecco cosa abbiamo fatto per entrare ad Amici Video : Come ogni anno Silvia Toffanin si è trasferita da Milano a Roma, nello studio dove va in onda Amici [Video] e dove di solito vediamo Maria De Filippi. Lo ha fatto per presentare lo speciale di Verissimo dedicato al talent e, come accadde gia' l'anno scorso, dopo una breve intervista alla padrona di casa Maria sono entrate una dopo l'altra le due squadre. Ogni allievo ha avuto la possibilita' di esibirsi e di raccontare con un breve filmato il ...

Stash dei The Kolors rivela : ecco cosa abbiamo fatto per entrare ad Amici : Come ogni anno Silvia Toffanin si è trasferita da Milano a Roma, nello studio dove va in onda Amici e dove di solito vediamo Maria De Filippi. Lo ha fatto per presentare lo speciale di Verissimo dedicato al talent e, come accadde già l'anno scorso, dopo una breve intervista alla padrona di casa Maria sono entrate una dopo l'altra le due squadre. Ogni allievo ha avuto la possibilità di esibirsi e di raccontare con un breve filmato il suo percorso ...

The Kolors a Verissimo nello Speciale Amici prima del tour estivo con una curiosità sul loro percorso (video) : The Kolors a Verissimo portano Everytime nello Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. I ragazzi di Stash Fiordispino sono tornati sul palco del talent per raccontare un particolare molto Speciale della loro partecipazione al programma che li ha visti vincitori nel 2015 contro il rapper Briga (qui il video dell'esibizione a Verissimo). Come aveva avuto modo di dichiarare Maria De Filippi, Stash aveva deciso di falsificare i documenti ...

Concerti dei The Kolors nel 2018 : i prossimi appuntamenti da maggio ad agosto : I Concerti dei The Kolors nel 2018 partono il 23 maggio con un evento a San Severo, in Viale Martiri di Cefalonia. La tournée proseguirà verso Marcianise il 24 maggio per un concerto ad ingresso libero e gratuito presso il centro commerciale Campania. I Concerti dei The Kolors continuano nel mese di giugno con due eventi in programma il 9 a Orte e il 25 a Solofra rispettivamente in Piazza Giovanni Paolo II e in Piazza San Michele. Luglio e ...

Il mash up The Kolors con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in duetto con Carmen sui successi dei Pooh (video) : The Kolors con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Carmen Ferreri portano sul palco i grandi successi dei Pooh. Gli assoli di chitarra sono affidati a Stash, che torna sul palco del talent che l'ha consacrato al successo nel 2015. Gli ex Pooh si sono prestati per la prova in seconda fase nella quale si è esibita Carmen. I brani scelti sono due grandi pilastri della musica italiana, iniziando da Noi due nel mondo e nell'anima. Si continua ...

The Kolors ad Amici 17 con un medley dei Pooh VIDEO : THE Kolors Amici 17. Stash Fiordispino e la sua band tornano come super ospiti ad Amici 17 con un medley esplosivo insieme a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Guarda il VIDEO dell’esibizione. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 The Kolors Amici 17 con un medley dei Pooh Durante il quarto serale del talent show di Canale 5 come sempre hanno duettato con gli allievi diversi ospiti musicali. Tra di loro, hanno calcato il palco di Amici 17 i ...

The Kolors/ Stash : tra il flirt con Anna Tatangelo e il ricovero in ospedale (Amici 2018) : The Kolors, un ritorno molto atteso su Canale 5 dopo le voci di una relazione che hanno visto coinvolto Stash con Anna Tatangelo. Se ne parlerà nuovamente stasera? (Amici 2018) The Kolors e Stash ritornano ad Amici 17 in occasione del serale di oggi, sabato 28 aprile 2018. Un ritorno molto atteso che mette al centro dell'appuntamento i duetti per tutti i cantanti ed aumenta il livello di difficoltà per tutti gli studenti ancora in lizza per ...

Anche Stash dei The Kolors tra gli ospiti di J-Ax e Fedex a San Siro il 1° giugno : Stash dei The Kolors si aggiunge all'elenco degli ospiti di J-Ax e Fedex a San Siro, per il concerto de La Finale in programma il prossimo 1 giugno. Il cantante del gruppo dei The Kolors fa parte del nuovo gruppo di ospiti annunciato nelle scorse ore insieme a Sergio Sylvestre, Grido ed Il Cile. I quattro ospiti annunciati sul palco del duo rap di Newtopia si aggiungono ai colleghi della musica italiana comunicati negli scorsi giorni. Il ...

The Kolors Stash ricoverato in ospedale : Il cantante di “The Kolors” Stash è ricoverato in ospedale è apparsa sul profilo “Instagram” del cantante, che ha spiegato personalmente ai fan il motivo della sua degenza. Stash li ha rassicurati dicendo immediatamente che non c’è nulla per cui proeccuparsi eccessivamente, e anche se si trova in ospedale in questo momento, si sente bene. Stash sta anche vivendo un periodo di forte impegno lavorativo, ed è proprio questo stress che lo ha ...

Anna Tatangelo e Stash insieme? La verità del leader dei The Kolors : “Io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme”: con queste parole Stash (QUI chi è) smentisce attraverso una Instagram Story ripresa anche dalla cantante di Sora il gossip secondo cui i due sarebbero stati avvistati insieme in un locale di Milano dove si può godere di musica dal vivo. Inutile dirlo, in men che non si dica la presunta notizia è rimbalzata di sito in sito e già si parlava di nuova coppia nel ...