Milano | Fontana | «Autonomia | un passo avanti sulla rotta di Maroni»

Trenord - schiaffi al Capotreno - sassate ai vagoni/ Aggressioni su Milano-Como : pressing su Fontana : "agisca" : Trenord, aggredita Capotreno sulla linea Milano-Como. Un treno a Greco Pirelli è stato invece colpito dal lancio di alcuni sassi. Nessun ferito per fortuna(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:27:00 GMT)

Aperta Milano Food City - Sangalli vince sfida con Sala e Fontana : Milano, 7 mag. , askanews, La squadra formata dal presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, dall'amministratore delegato di Fiera Milano Fabrizio Curci e dallo chef ...

Milano : Fontana - grazie a forze ordine per grande impegno in corteo : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “Desidero ringraziare le donne e gli uomini della polizia e dei carabinieri, e più in generale tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, che oggi a Milano hanno lavorato con grande impegno e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico durante il corteo degli anarchici”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio ...

Milano - corteo contro Eni : 5 anarchici denunciati/ Video - ultime notizie : Fontana ringrazia forze dell'ordine : Milano, corteo anarchici contro Eni e multinazionali: black bloc e rischio scontri, città blindata. Le ultime notizie: zone isolate da forze dell'ordine e Comune(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:21:00 GMT)

Milano : Fontana a evento apertura Food City : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, interverrà lunedì 7 maggio all'evento di apertura della Milano Food City, uno showcooking antispreco organizzato in occasione della 'Inaugurazione Conviviale - Le 7 Virtu' del Cibo'. Saranno presenti, tra gli altri, il

Milano - Regione : e commesse ridotte e i costi salatissimi. Dossier di Fontana sulle società lombarde : In gioco c'è una montagna di soldi pubblici: dalle casse di Regione Lombardia ogni anno escono 260 milioni di euro. Così, dietro la scelta del 23 aprile del neogovernatore Attilio Fontana di chiedere ...

Tangenti sanità a Milano : caos ospedali Galeazzi e Pini/ Fontana - “Regione Lombardia sarà parte civile” : Milano, Tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri. Tutti gli scenari(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Milano : cordoglio Fontana per vigile fuoco morto a San Donato : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a nome dell'intera giunta regionale ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Pinuccio La Vigna, il volontario dei vigili del fuoco di 48 anni, originario di Campobasso, morto schiacciato dal crollo del tetto di

Morti sul lavoro - Milano maglia nera. Fontana : «Basta - ora prevenzione» : Sono Morti il giorno di Pasqua per l'esplosione di un'autoclave in un serbatoio due operai della Ecb Company srl di Treviglio, nel Bergamasco. Le vittime, Giuseppe Legnani di Casirate d'Adda e ...

Milano : Fontana - a Rescaldina tempestivo intervento forze ordine : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono molto contento non ci siano state vittime e soddisfatto che tutto sia andato bene, anche per il tempestivo intervento di vigili del fuoco, 118, forze dell'ordine". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il crollo della palazzina a

JAZZ - Domenica 8 aprile al Teatro Fontana di Milano l'assemblea nazionale di MIDJ - Musicisti Italiani di Jaz : Severino Salvemini, 'La ricaduta economica e sociale di un festival JAZZ sul territorio' / docente Università Bocconi di Milano, esperto in economia della cultura 16:30-18:00 - Interventi dall'...

Milano - Regione : operazione Olimpiadi invernali. Fontana tiene le deleghe allo Sport : La delega allo Sport potrebbe restare nelle mani di Attilio Fontana. Per un motivo preciso: gestire il , possibile, dossier delle Olimpiadi invernali del 2026. Il neopresidente lombardo non ha mai ...

Ema : Fontana - partita non ancora chiusa - Milano ha sede pronta : Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo considerare chiusa la partita su Ema. Dobbiamo insistere in ogni sede possibile, e con una dovuta pressione politica da parte del governo, per non lasciare nulla di intentato”. Lo afferma il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.“Trovo singolare che Milano abbia una sede già pronta, e prestigiosa, come Palazzo Pirelli, eppure ci si intestardisca ad ...