GIULIA DE LELLIS | LA VERITÀ SULL' ADDIO AD ANDREA DAMANTE Sarà lei tronista a Uomini e

Gf Vip : GIULIA De Lellis da gieffina a tronista? 'Con Damante è finita così' : A poche ore dalla messa in onda della quarta diretta ufficiale del 'Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro. A spopolare in rete, nel corso delle ultime ore, è la news di 'TV & Gossip' concernente la fine della love-story tra gli ex-gieffini, Giulia De Lellis e Andrea Damante. Giulia e Andrea si dicono addio, dopo il viaggio a Londra: l'inedita testimonianza Lo scorso martedì sera, in prima serata su Canale 5, è avvenuta la ...

GIULIA De Lellis e Andrea Damante perché si sono lasciati? La smentita sulle cause : Su Nuovo Tv, un'amica di Giulia De Lellis ha raccontato i motivi che avrebbero portato alla fine della relazione tra la ragazza di Ostia e Andrea Damante. La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle ...

GIULIA De Lellis smentisce la presunta amica : “Ritenta!” : Giulia De Lellis sbotta contro la presunta amica Come molti sapranno, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono detti definitivamente addio dopo anni di amore. E’ stata proprio la giovane ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ad annunciarlo sui social. E successivamente anche Andrea Damante ha confermato il tutto, chiedendo di rispettare questa loro decisione. Ovviamente da quel momento in poi ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi lancia la bomba GIULIA De Lellis : 'Ascolti assicurati' - cosa farà su Canale 5 : Con la stagione di Uomini e Donne di Maria De Filippi vicina al termine, si scatenano i rumors sulla possibilità che Giulia De Lellis possa sedere sul trono all'inizio della prossima stagione. L'ex ...