ilfattoquotidiano

: «..-per fare politica devi stare dentro un sistema che ti accetta perché […] sei disponibile a fare fronte, a esser… - NicolaMorra63 : «..-per fare politica devi stare dentro un sistema che ti accetta perché […] sei disponibile a fare fronte, a esser… - fattoquotidiano : Giuliano Ferrara e la prevalenza dei cretini: il caso dell’intelligente Luciano D’Alfonso – L’Istantanea di Caporale - BennyReegones : Editoria: 50 milioni, tanto è costato agli italiani 'Il Foglio' di Giuliano Ferrara - Il Fatto Quotidiano… -

(Di giovedì 3 maggio 2018)anche oggi ci ricorda che a prevalere sono sempre i. Lui, che è intelligente, conta le sconfitte dei suoi simili. Il primo tra tutti è Matteo Renzi. È così intelligente ma così intelligente, e moderno ma così moderno, e riformista ma così riformista. È così tanto avanti, troppo avanti, da lasciare il popolo, inpiuttosto cretino, in debito d’ossigeno. Nell’ipotesi esposta (pochi intelligenti devono confrontarsi vedersi sconfitti dai, che sono molti di più) si trova certamente anche, che non solo è renziano, quindi intelligente per partito preso, ma anche governatore d’Abruzzo e senatore. Ha spiegato che temporaneamente cumula le due cariche, per legge vietate, nel solco tracciato da Mazzini e Garibaldi. Chiunque di voi converrà che i due eroi avevano un’intelligenza fuori dal comune. Il problema, ritornando a, è che ...