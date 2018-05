Milano Palazzo Marino vara un piano da 388 assunzioni

Milano. Transenne rimovibili a Palazzo Marino : Sono stati eseguiti i lavori del Nuir (il Nucleo di Intervento rapido del Comune) per installare le nuove Transenne all’ingresso

Milano - Palazzo Citterio riapre dopo 40 anni : “Il restauro di una meraviglia” : dopo tre anni di lavori e quaranta di attesa, si è concluso il restauro di Palazzo Citterio a Milano. Per ammirare gli spazi dello storico Palazzo allestiti dalla Pinacoteca di Brera bisognerà aspettare il 2019, intanto dal 18 al 20 aprile per il Salone del Mobile 2018 ci saranno delle speciali visite guidate.Continua a leggere

Milano. Palazzo Marino trasferisce Onlus in nuovi spazi senza barriere : Sarà ricollocata in spazi senza barriere architettoniche la sede dell’associazione Musicopoli Città delle Arti, che offre corsi in musicoterapia e

Milano. A Palazzo Reale incontro tra Alcantara e l’arte contemporanea : Promossa e prodotta dal Comune di Milano – Cultura, da Palazzo Reale e da Alcantara, “Nove viaggi nel tempo” è

Milano - sgomberato il palazzo occupato di via Cavezzale : l’irruzione degli agenti all’alba : sgomberato a Milano un palazzo in via Cavezzali, nella zona multietnica di via Padova, più volte al centro delle cronache per episodi di criminalità. Dalle 5 di stamattina, giovedì 5 aprile, la Questura ha dispiegato uomini e mezzi per liberare gli appartamenti occupati abusivamente, procedendo al censimento dei presenti e al loro allontanamento. Le Forze dell’ordine hanno controllato piano per piano circa un centinaio di appartamenti, ...

Milano - sgomberato palazzo snodo nel traffico di droga - LaPresse - : Sono iniziate all'alba di giovedì mattina a Milano le operazioni per sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali , traversa di via Padova, secondo la Polizia, al centro di un importante ...

Milano. Palazzo Marino in Musica l’8 aprile chiaroscuri e dissonanze : Subito dopo Pasqua, domenica 8 aprile, alle 11, appuntamento con Palazzo Marino in Musica, in collaborazione con le Gallerie d’Italia,

Milano : Giornate Fai - Palazzo Pirelli aperto al pubblico nel weekend : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi in occasione della 26esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Il Pirellone sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 1

Fuga di gas - evacuato palazzo di otto piani a Milano : Immediato l'intervento di vigili del fuoco e polizia, 25 famiglie costrette a lasciare le proprie case. Situazione tornata alla normalità nel pomeriggio

Palazzo Marino investe sul car pooling a Milano : La Giunta ha approvato le linee guida della gara che consentirà di individuare i gestori di applicazioni di car pooling

Milano. Sala e Fontana si incontrano a Palazzo Marino : “Ho invitato il neo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un primo incontro a valle della sua elezione. Abbiamo

INCENDIO CARTIERA COLOGNO MONZESE/ Milano video - origine dolosa : verifiche su palazzo adiacente : COLOGNO MONZESE, INCENDIO doloso in una CARTIERA: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, azienda stoccaggio carta Alfa Maceri in fiamme vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti