39 milioni di euro - il Napoli chiude un doppio grande colpo dalla Serie A? : L'ultimo turno del campionato italiano di Serie A ci ha regalato alcuni importanti risultati che potrebbero indirizzare definitivamente i destini di alcune squadre. La sconfitta del Napoli a Firenze e il successo della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter, infatti, suonano tanto come una sentenza e per i partenopei il sogno dello scudetto si fa, dunque, sempre più arduo. Nel frattempo, però, si continua a pianificare il futuro e, mentre si ...

Superenalotto - vinti a Castelvetrano due milioni e mezzo di euro : vinti al Superenalotto a Castelvetrano due milioni e mezzo di euro. La combinazione vincente dell'ultima estrazione Superenalotto di ieri, sabato 28 aprile 2018, non basta a sbancare il jackpot ...

Acerra - scuola chiusa perché troppo calda : è costata 9 milioni di euro Video : Ad #Acerra esiste una #scuola di recente costruzione ma che - a detta della dirigente scolastica - risulta inagibile - perché farebbe troppo caldo nel periodo primaverile in quanto la struttura non avrebbe finestre nelle aule ma soltanto delle enormi vetrate che non evitano ai raggi del sole di entrare e riscaldare in maniera eccessiva l'ambiente di studio. Eppure l'edificio che ospita la scuola materna ed elementare della citta' di Pulcinella è ...

Comune di Sanremo - spunta un tesoretto di 8 - 5 milioni di euro : ... sono spendibili solo per realizzare strutture turistiche e per spettacoli, , i 147 mila euro per l'eliminazione delle barriere architettonichee, i 334 mila euro per il cimitero di Coldirodi, i 97 ...

Emilia Romagna - aiuti a chi compra la prima casa. Dalla Regione 15 milioni di euro : Bologna, 28 aprile 2018 - Un contributo per l'acquisto della prima casa che può arrivare fino a 25mila euro , dedicato a giovani coppie, persone singole e famiglie monoparentali o con più di tre figli.

Acerra - scuola chiusa perché troppo calda : è costata 9 milioni di euro : Ad Acerra esiste una scuola di recente costruzione ma che - a detta della dirigente scolastica - risulta inagibile - perché farebbe troppo caldo nel periodo primaverile in quanto la struttura non avrebbe finestre nelle aule ma soltanto delle enormi vetrate che non evitano ai raggi del sole di entrare e riscaldare in maniera eccessiva l'ambiente di studio. Eppure l'edificio che ospita la scuola materna ed elementare della città di Pulcinella è di ...

Vodafone - multa da oltre 4 milioni di euro per pubblicità ingannevole : Dall'Antitrust arriva una multa da 4,6 milioni di euro a Vodafone Italia per una pratica commerciale scorretta. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale...

Sicilia : Assenza - risparmio di 4 milioni euro in bilancio interno Ars : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Il primo bilancio interno a 70 deputati prevedeva un risparmio di 3 milioni circa, ebbene, il provvedimento appena approvato in Aula sancisce un’economia di 4 milioni di euro”. Lo dice, "soddisfatto", il relatore dello stesso bilancio, Giorgio Assenza, che definisce i

Mark Zuckerberg - la villa low-cost da soli 5 - 6 milioni di euro. Ma ne ha spesi 24 per la privacy : E' veramente tutto qui, verrebbe da dire, se non fosse che il giovane miliardario possiede, in giro per il mondo, ben sette proprietà, tra cui una in Italia: il castello di Lavezzole , valore 8 ...

Nel 2017 in Europa le SIM sono aumentate di 15 - 8 milioni di unità : GlobalData con un nuovo report sulle SIM ci conferma che quello degli smartphone è un mercato che continua a crescere nonostante la crisi. Ecco tutti i dati L'articolo Nel 2017 in Europa le SIM sono aumentate di 15,8 milioni di unità proviene da TuttoAndroid.

Inter-Juventus - San Siro sold out : 5 milioni di euro d’incasso : Inter-Juventus- Sarà un Inter-Juventus da sold out. San Siro da tutto esaurito in vista del big match di sabato sera. Nerazzurri da una parte, a caccia di punti fondamentali per un posto in Champions League, bianconeri dall’altra, obbligati alla vittoria per mantenere a debita distanza il Napoli. 5 milioni DI euro D’INCASSO Oltre 80mila spettatori […] L'articolo Inter-Juventus, San Siro sold out: 5 milioni di euro ...

Palermo : M5S - buco da 35 milioni di euro nelle casse del Comune : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "Ammonta a 35 milioni di euro il buco del bilancio del Comune di Palermo". E' la denuncia del M5S. "La cosa grave è che nei prossimi giorni (il 10 maggio) si svolgerà la prima udienza e che – ad oggi – non è stato considerato alcun accantonamento di somme nel cosiddett

Palermo : M5S - buco da 35 milioni di euro nelle casse del Comune : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – “Ammonta a 35 milioni di euro il buco del bilancio del Comune di Palermo”. E’ la denuncia del M5S. “La cosa grave è che nei prossimi giorni (il 10 maggio) si svolgerà la prima udienza e che ‘ ad oggi ‘ non è stato considerato alcun accantonamento di somme nel cosiddetto ‘fondo rischi’, dice il capogruppo M5S Ugo Forello. “A ciò, si aggiunge che con la ...

Mediolanum - nuovo assalto del fisco italiano : il sospetto su 544 milioni di euro di imposte : nuovo assalto del fisco italiano sul gruppo Mediolanum, controllato dalla famiglia Doris e dalla Fininvest. La Guardia di finanza ha contestato alla Mediolanum international funds la residenza in ...