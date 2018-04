huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'A beautiful day', così Joaquin Phoenix diventa un sicario con l'anima per una regista di culto - SoniaGentili1 : RT @HuffPostItalia: 'A beautiful day', così Joaquin Phoenix diventa un sicario con l'anima per una regista di culto - HuffPostItalia : 'A beautiful day', così Joaquin Phoenix diventa un sicario con l'anima per una regista di culto - StefanoBickle : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 28 aprile 2018)è vegano, dall'età di tre anni. E' importante ? No. Lui non ne parla mai, come non parla del suo assiduo impegnolista, che gli è costato in passato anche qualche baruffa con l'industry hollywoodiana. In realtà è un tipetto piuttosto afasico che preferisce parlare solo attraverso i suoi personaggi. Non ne sbaglia mai uno, come non sbaglia un regista. Dice :"Quando mi propongono i film non guardo ai soldi ma alle persone". Viene da credergli.E' noto per evitare l'attività promozionale come la peste. Ha fatto eccezione per "Aday", titolo europeo di "You were never really here"perché ha l'aureola di un film di culto, non solo perma per la Giuria di Cannes 2017, che all'opera ha sacrosantamente attribuito due Palme (miglior attore e migliore sceneggiatura) e per il Gotha della critica mondiale."It's a ...