Tra Milwaukee e Boston deciderà la bella

Playoff NBA 2018 - Milwaukee-Boston 116-92 : Celtics Tra volti - +24 Bucks : serie riaperta : Milwaukee Bucks -Boston Celtics 116-92 Gara-3 al Bradley Center dura solo 24 minuti. Al termine del primo tempo infatti i padroni di casa sono già sul +23 , già 27-12 il parziale del primo quarto per i ...

NBA 2018 : quarta vittoria di fila per Toronto. Indiana supera Washington - Antetokounmpo Trascina Milwaukee : I Toronto Raptors proseguono la loro marcia in vetta alla Eastern Conference della NBA. Gli Charlotte Hornets hanno offerto una buona prestazione contro la squadra del Nord, ma non è bastata: la rimonta degli ospiti, dal -13 di inizio quarto periodo fino al -2, si è fermata quando le triple di DeMar DeRozan (19 punti) e Kyle Lowry (14 e 10 rimbalzi) hanno spinto Toronto verso il 103-98 finale, undicesima vittoria nelle ultime dodici, la quarta ...