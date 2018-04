Sondaggi politici | Lega e Salvini mai così in alto | M5S giù

Sondaggi POLITICI/ Nuovo Governo instabile? 40% vuole Larghe Intese tra Salvini - Di Maio - Berlusconi e Pd : SONDAGGI elettorali POLITICI, Nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano idea di governissimo con tutti i partiti M5s, Lega, Forza Italia e Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:35:00 GMT)

Sondaggi politici - gli italiani dicono ‘no’ alle larghe intese e al governo istituzionale : Secondo gli ultimi Sondaggi, gli italiani sono contrari sia alle larghe intese che all'ipotesi di un governo istituzionale. In generale, gli intervistati non sono molto ottimisti su partenza e durata di un nuovo governo e chiedono uno sforzo in più ai leader, soprattutto a Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi politici nuovo Governo/ Se falliscono Di Maio e Salvini - 43% rifiuta 'governissimo' M5s - Pd - Lega - FI : Sondaggi elettorali Politici, nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano governissimo con tutti partiti M5s, Lega, FI, Pd.

Sondaggi politici nuovo Governo/ Se falliscono Di Maio e Salvini - 43% rifiuta ‘governissimo’ M5s - Pd - Lega - FI : Sondaggi elettorali Politici, nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano idea di governissimo con tutti i partiti M5s, Lega, Forza Italia e Pd(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Sondaggi politici : M5s oltre il 34% - PD ancora in caduta libera : Le difficoltà nella formazione del nuovo governo non sembrano pesare per Lega e Movimento 5 Stelle, che aumentano ancora i consensi.Continua a leggere

Sondaggi politici : Salvini premier? Meglio Di Maio/ Gentiloni alternativa a Lega-M5s - Berlusconi bocciato : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, Meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Leader post Elezioni : Salvini batte Di Maio - Berlusconi 'vale' come Martina : SONDAGGI elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? Salvini batte di Maio nei consensi personale, elettori con Lega-M5s e contro Berlusconi.

Sondaggi POLITICI/ Leader post Elezioni : Salvini batte Di Maio - Berlusconi ’vale’ come Martina : SONDAGGI elettorali POLITICI: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 13:43:00 GMT)

Sondaggi elettorali politici : crisi del PD - Lega Nord va di corsa e M5S primo Video : Al termine del secondo giro di consultazioni al Quirinale, c’è stata un’altra fumata nera. Attualmente c’è uno stallo e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prova a trovare una soluzione per uscire da questa situazione. Ad oltre un mese dalle elezioni politiche, non c’è ancora un accordo tra i partiti, affinché si crei un Governo. In merito a quanto sta accadendo in questi giorni, Matteo Salvini è tornato a ‘minacciare’ il ritorno ...

Sondaggi Politici/ Elettori ‘con’ Di Maio : nuovo Governo M5s-Lega senza Berlusconi : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Sondaggi politici 15/4 : volano M5S e Lega - crollano Pd e FI Video : I risultati dei Sondaggi politici [Video]effettuati dall’Istituto Ixè di Roberto Weber confermano la tendenza gia' rilevata nelle scorse settimane. Secondo l’indagine quantitativa campionaria condotta da Ixè su un campione di 1000 cittadini italiani maggiorenni, tra il 9 e l’11 aprile, il #M5S e la Lega, le due forze politiche uscite vincitrici dalle urne del 4 marzo, salgono ancora di qualche punto rispetto a quaranta giorni fa. Di contro, sono ...

Sondaggi politici : vola la Lega - stop per il M5s - Berlusconi al 10% : La crisi di governo cambia le intenzioni di voto per gli italiani e "regala" un clamoroso aumento di consensi al leader leghista. Frena il MoVimento 5 Stelle, timida ripresa del Partito Democratico.Continua a leggere

Sondaggi politici Swg 13 aprile : M5S cala - centrodestra sale Video : Anche se l’eventualita' di un ritorno alle urne in tempi brevi sembra al momento molto remota, gli istituti di ricerca continuano a sfornare Sondaggi [Video] sulle percentuali ottenute dalle varie forze politiche. Il lungo ed estenuante giro di consultazioni tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i leader politici, rischia infatti di modificare le preferenze degli italiani. Ad oggi, 13 aprile, non si registrano grandi ...

Sondaggi politici Istituto Piepoli dell'11 aprile : I nuovi Sondaggi politici dell'Istituto Piepoli, diffusi in data 11 aprile, hanno per oggetto la fiducia degli italiani su Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, e Matteo Salvini, candidato premier della coalizione del Centrodestra, dopo che alle ultime elezioni del 4 marzo la Lega Nord ha ottenuto più voti rispetto a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nella giornata di ieri, si è concluso il secondo giro di consultazioni voluto da Sergio ...