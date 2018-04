“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici | immagini evocative dovute a uno sguardo

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : i consueti verdi su per salite strane : “Quel che dissi/ era un albero alto e diritto/ Beveva l’acqua dal canale/ e l’acqua si faceva forma/ e corteccia dura di tempo/ Raccoglieva visioni dall’azzurro/ e cuciva l’aria con disegni ritorti/ E dissi/ l’albero cresciuto materia/ era quel me/ che sarei divenuta/ se fossi cresciuta sola sotto la luna/ […]” ? “Quel che dissi” […]

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : i consueti verdi su per salite strane : “Quel che dissi/ era un albero alto e diritto/ Beveva l’acqua dal canale/ e l’acqua si faceva forma/ e corteccia dura di tempo/ Raccoglieva visioni dall’azzurro/ e cuciva l’aria con disegni ritorti/ E dissi/ l’albero cresciuto materia/ era quel me/ che sarei divenuta/ se fossi cresciuta sola sotto la luna/ […]” ? “Quel che dissi” […]

Rita Dalla Chiesa e la paura degli aerei/ “Mi blocco. Per tornare a Palermo devo prendere la nave...” : Rita Dalla Chiesa e la paura degli aerei: il racconto a La Vita in Diretta. “Mi blocco. Per tornare a Palermo devo prendere la nave...”, ha spiegato la conduttrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:22:00 GMT)