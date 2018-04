F1 | il divieto dello soffiaggio dello scarico imposto dalla Fia | la Ferrari respinge ogni

oasport

: @CriMilitello Il divieto dello smartphone a scuola è la prima ed urgente - bergonzi89 : @CriMilitello Il divieto dello smartphone a scuola è la prima ed urgente - clarissa_gmai : RT @radio_zek: Ora le coppie dello stesso sesso possono adottare in tutta l’#Australia. Dopo l’approvazione del #matrimonioegualitario, cad… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) E’ notizia di ieri che Nicholas Tombazis, responsabile tecnico della FIA per quanto riguarda la F1, abbia scritto una lettera alle scuderie alla vigilia del GP di Azerbaijan in programma nel prossimo weekend a Baku. Come riporta it.motorsport.com, il suo contenuto riguarda ilche non può essere indotto da speciali mappature del motore. “Non accettiamo siano consentite delle mappature di motore specificamente pensate per incrementare il flusso dei gas dinelle curve. Queste mappature del motore (non consentite) possono essere specifiche per un sistema di by-pass di turbina e compressore o per il flusso che passa attraverso i cilindri. Per essere ammissibili, tali flussi dovrebbero essere il risultato di mappature che aumentano effettivamente le prestazioni o l’affidabilità della power unit, e non siano state pensate per aumentare il flusso dei ...