meteoweb.eu

: 'Traditore', è rivolta contro Di Maio - Adnkronos : 'Traditore', è rivolta contro Di Maio - CettinaCaminiti : RT @Adnkronos: 'Traditore', è rivolta contro Di Maio - Attilio54014740 : RT @Adnkronos: 'Traditore', è rivolta contro Di Maio -

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Commenti al vetriolo e accuse di essere ‘un Giuda’. Elettori letteralmente avvelenatiLuigi Di, almeno a guardare i commenti postati in poche ore sulla bacheca Facebook del leader pentastellato. Tacciato di ‘alto tradimento’ per il tentativo di testare la strada di un governo con il Pd, fallita l’ipotesi Lega, Diè ormai il bersaglio nei messaggi, quasi tutti di segno negativo, che fioccano sul profilo. “On Luigi Di– scrive tra i tanti Eva – se il M5S farà accordi col Pd stavolta il tradimento non passerà indenne, verremo tutti a Roma e vi sbatteremo fuori tutti, stavolta sul serio, voi compresi. Traditori”. “Al bar stamattina invece del caffè chiedevano le scatolette di tonno. Impostori”, le fa eco Alessandra.“Prima insulti il Pd per il suo mal governo e ...