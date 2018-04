“Vuole portare via nostro figlio” Dolore a Pomeriggio 5 L’amato ospite parla con il

“Vuole farmi fare la schiava”. Isola : Rosa parla chiaro. Stanca di sopportare - la Perrotta non ci sta e si scaglia (alle spalle) contro il suo nemico : “Non ha capito chi sono…” : Lame sempre più affilate all’Isola dei Famosi. Gli scandali di questa seconda edizione ormai non si contano più, tanto che Alessia Marcuzzi pare abbia perso il sonno. Ma il gioco va avanti e ormai i concorrenti sono in dirittura d’arrivo. Dopo la recente diatriba tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini e tra quest’ultima e la Atzei è arrivato il momento dello sfogo di Rosa Perrotta. La bella ex tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto ...