Usa | uomo nudo spara in un ristorante a Nashville | 4 morti | è in fuga

Usa - uomo nudo spara in ristorante a Nashville : 3 morti - è in fuga : Un uomo armato nudo ha aperto il fuoco in un ristorante alla periferia di Nashville, in Tennessee. Il bilancio è di tre persone morte e almeno quattro ferite. Lo riferisce la polizia locale, ...

Ambiente - allarme geologi : “Degradato il 75% del suolo a caUsa dell’uomo” : E’ allarme per le sorti ambientali del Pianeta. Il 75% del suolo infatti risulta fortemente degradato ed entro il 2050 la percentuale potrebbe raggiungere il 95%, costringendo così 4 miliardi di persone a vivere in terre prive d’acqua. I dati emergono dal primo rapporto mondiale sul degrado del suolo condotto da Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” ...

Il muschio svedese salva il mondo dai disastri ambientali caUsati dall'uomo : "Digerisce l'arsenico" : Un muschio capace di eliminare l'80% dell'arsenico dalle acque contaminate in appena un'ora, rendendo l'acqua nuovamente potabile. A scoprirlo i ricercatori dell' Università di Stoccolma . Lo studio è ...

La polizia francese ha arrestato un uomo accUsato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 : I giornali francesi dicono che questa settimana la polizia ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian dell’ottobre 2016 a Parigi. Già dieci persone sono state arrestate e incriminate per aver preso parte alla rapina, durante la quale The post La polizia francese ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 appeared first on Il Post.

Donna Usa aggredita - uomo tenta violenza : ANSA, - FIRENZE, 12 APR - Una studentessa americana di 27 anni ha denunciato alla polizia di esser stata aggredita e abusata da un giovane la notte scorsa intorno alle 1.30 in via de' Benci, a Firenze.

Sassari - arrestato uomo accUsato dall’amico uscito dal coma : Sassari, arrestato uomo accusato dall’amico uscito dal coma In manette Francesco Puddinu, l’operaio forestale indagato per lesioni aggravate nei confronti del 36enne Giovanni Pedranghelu Continua a leggere

Usa - elettrodi nel cervello “riaccendono” il tatto in un uomo paralizzato : Usa, elettrodi nel cervello “riaccendono” il tatto in un uomo paralizzato Così facendo si potrebbe consentire ai pazienti di sperimentare sensazioni naturali anche attraverso gli arti robotici Continua a leggere

Incidente a Carugate : paura per un uomo investito - chiUsa la strada FOTO : Ambulanza e vigili in azione a Carugate per un Incidente in via San Giovanni Bosco. paura per un uomo investito, la strada è stata chiusa. Incidente a Carugate: investito un uomo Intorno alle 18 una ...

Uomo si butta dal ponte Monumentale - Genova via XX Settembre/ Ultime notizie : morto sul colpo - strada chiUsa : Uomo si butta dal ponte Monumentale a Genova in via XX Settembre: la vittima, morta sul colpo, sarebbe un tunisino. Vani i tentativi di farlo desistere.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:23:00 GMT)

In Sardegna un uomo si risveglia dal coma e accUsa : "Volevano uccidermi" : Si è risvegliato dal coma, dopo un incidente stradale, e ai carabinieri ha raccontato di essere stato investito e gettato in un dirupo. È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, tra il Goceano e il Monte Acuto, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni, allevatore, a proposito dell'incidente a causa del quale era finito in coma ed è tuttora ricoverato nell'ospedale di ...

Usa - la polizia uccide un uomo disarmato in ricovero per clochard : Negli Stati Uniti la polizia di Portland ha sparato a un uomo, uccidendolo, dentro un ricovero per senza fissa dimora. Gli agenti sono intervenuti perché l'individuo era sospettato di essere il responsabile di un incidente stradale, avvenuto qualche ora prima quando lui si trovava a bordo di un'auto rubata.L'azione è avvenuta mentre dentro il ricovero si stava svolgendo una riunione degli alcolisti anonimi. Gli agenti, inizialmente, hanno urlato ...

Mentana - morto l'uomo pestato davanti a un bar/ Ultime notizie : arrestato 30enne con l'accUsa di omicidio : Mentana, morto l'uomo pestato davanti a un bar la scorsa notte: nel pomeriggio arrestato un 30enne, presunto autore della brutale aggressione avvenuta nella notte.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:35:00 GMT)