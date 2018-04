Natale di Roma | il corteo della rievocazione storica in centro Facebook live

Natale Roma : Campidoglio premia Proietti : ANSA, - Roma, 21 APR - Standing ovation in Aula Giulio Cesare per Gigi Proietti insignito dalla sindaca di Roma Virginia Raggi del 'premio cultori di Roma per l'anno 2018'. Nel suo discorso Proietti ...

Natale Roma : Campidoglio premia Proietti : "È un teatro che si è costruito anni fa, grazie alla volontà politica del Comune, con un sindaco lungimirante Walter Veltroni. Un luogo del genere non c'era, è un teatro Shakespeariano simile a ...

Virginia Raggi celebra il Natale di Roma : Roma, 21 apr. , askanews, 'Buon compleanno Roma! Oggi celebriamo i 2771 anni della fondazione della Città Eterna. Tre giorni di iniziative per creare comunità e festeggiare insieme'. Così la sindaca ...

Natale di Roma : oggi 21 Aprile 2018 la Città Eterna celebra i 2771 anni dalla fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, oggi, 21 Aprile, Roma celebra la sua fondazione, rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, scrittore e militare della Roma antica, che raccontò come Romolo avesse fondato la Città il 21 Aprile del 753 a.C., una data a ...

Natale di Roma : domani la Città Eterna celebra la sua fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi Roma celebra la sua fondazione il 21 aprile rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. Il Natale di Roma era ricordato nell’antichità dai suoi abitanti con una festa chiamata ‘Palilia’. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, ...

Campidoglio : un lungo week-end di festa per il Natale di Roma : Una festa per tutti i cittadini lunga un intero fine settimana. Così Roma festeggia il suo 2771° compleanno, con un ricco calendario di eventi culturali, appuntamenti didattici, mostre e celebrazioni ufficiali. Il fine settimana del 21 e 22 aprile culminerà domenica con una festa all’aria aperta in cui tutti potranno passeggiare tra piazza della Bocca della Verità e via Petroselli, zona pedonalizzata per […]

Natale di Roma - la Capitale si fa festa : Le celebrazioni proseguiranno domenica 22 aprile dalle 14.30 alle 20 quando via Petroselli si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con spettacoli realizzati in collaborazione con il Teatro dell'...

Natale di Roma - da domani al via : stop alle auto e musei gratis : Tre giorni per il Natale di Roma, tra cerimonie istituzionali, parate di vestali e pretoriani, musei gratuiti e una domenica di festa popolare in piazza, sul modello del Capodanno. Si comincia da ...

Raggi : Natale di Roma speciale con riapertura roseto comunale : Raggi: oltre 1.000 varietà di rose botaniche Roma – Di seguito la nota di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Da sabato 21 aprile riapre al pubblico il roseto comunale, lo splendido spazio ai piedi dell’Aventino. Un natale di Roma speciale tra le oltre mille varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo che potranno essere ammirate da cittadini e turisti. L’ingresso è libero e ...

Natale di Roma - il programma della festa dall'Orchestraccia a Sordi : Una grande festa di piazza, tra le esibizioni folk-pop dell'Orchestraccia, la musica popolare di Ambrogio Sparagna, i drammi 'Romani' di Shakespeare, le giocolerie di artisti di strada, i discorsi ...

History propone una settimana speciale in occasione del Natale di Roma : In occasione del Natale di Roma, da lunedì 16 a sabato 21 aprile, History propone una settimana di programmazione dedicata ai fasti della città eterna. Attraverso speciali e docu-serie, il canale 407 di Sky racconterà l’ascesa e la caduta di Roma antica, darà voce ai suoi condottieri e alla sua plebe, ne ripercorrerà le grandi vittorie e le disastrose sconfitte, soffermandosi anche sulle tante meraviglie ...

In arrivo per Natale un romanzo inedito di Antonio Tabucchi : 'Raccontare Tabucchi - afferma Perucci - significa perdersi in un viaggio ai quattro angoli del mondo'. E in chiusura, la moglie, conosciuta in Portogallo quando lui aveva 22 anni e lei 19, racconta: ...

Smantellata in Italia la rete di Anis Amri - l'attentatore al mercatino di Natale di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina : Operazione antiterrorismo della polizia in Italia. Gli uomini dell'Ucigos, assieme a quelli delle Digos di Roma e Latina, hanno arrestato diverse persone riconducibili alla rete di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino, ucciso a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, il 23 dicembre del 2016.Sono cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti degli ...