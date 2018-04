Sondaggi | stallo come nelle consultazioni | Di Maio frena | fa meglio Salvini Metà degli

L’ipotesi del ritorno alle urne per sbloccare lo stallo : secondo i Sondaggi non servirebbe a nulla : Molti leader politici in queste ore auspicano un ritorno alle urne per sbloccare lo stallo istituzionale, ma stando alla Supermedia elaborata da Youtrend eventuali nuove elezioni non produrrebbero risultati significativamente diversi rispetto a quelli del 4 marzo.Continua a leggere

Governo - Sondaggio Ixè : lo stallo demolisce la sinistra - crolla il Pd : C'è una cosa peggio che non trovare un accordo per la formazione del Governo: tirarsene completamente fuori, come ha fatto il Partito democratico nei giorni scorsi, e condannarsi così all'irrilevanza. ...

Sondaggio Ixé per HuffPost - lo stallo politico rafforza i vincitori : M5S e Lega volano : A poco più di un mese dal voto, il 'grande stallo' sembra in realtà irretire gli sconfitti e rafforzare i vincitori: il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%.Non solo: la fiducia in Salvini sale al 39% (+14), quella in Di Maio al 36%(+7) mentre Berlusconi rimane stabile al 23% (-1) e Renzi scende al 18% (-5).I terribili 'sovranisti e ...