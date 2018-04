Maisy | il San Bernardo protagonista di una storia davvero bizzarra

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018), 8 anni, è un simpatico San, simile, per fattezze, al celebre Bethoven del film. Proprio questo tenerissimo cagnolone è stato il pr otagonista di una vicenda, per fortuna conclusasi positivamente. I suoi padroni hanno temuto, per lui, il peggio, quando una lastra ha evidenziato quella che, in apparenza, sembrava una grossa massa tumorale. Ma durante l’intervento i veterinari hanno fatto una sconvolgente scoperta. Non si trattava di un cancro, ma di 4 pelouche, ingurgitati daall’insaputa dei suoi padroni, per fortuna rimossi con un’intricata procedura. Si sa, i cuccioli sono attratti da pelouche ed altri oggetti sparsi per casa. Quindi, come evitare che ingoino quel che non devono? Evitate di offfire loro giocattoli potenzialmente pericolosi, molto piccoli o con parti staccabili; effettuate una sorta di censimentoo degli oggetti di tanto in tanto, ...