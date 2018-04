Carrara | 4 giovani morti in un incidente stradale

blogo

: Incidente stradale a Marina di Carrara: morti quattro giovani - SkyTG24 : Incidente stradale a Marina di Carrara: morti quattro giovani - Agenzia_Ansa : #Incidente stradale a #Carrara, quattro giovani morti - RaiNews : #Carrara, auto si ribalta e finisce contro una cancellata: morti quattro giovani ? -

(Di sabato 21 aprile 2018) Un gravissimoè avvenuto questa notte, tra le 3:30 e le 3:45, a Marina di, lungo viale Zaccagna, dove, in prossimità di un curvane che immette su viale da Verrazzano, subito dopo il ponte sulla foce del fiume Carrione, una Y10 è andata a sbattere contro una cancellata e un muro. Quattrosonoe un quinto è rimasto gravemente ferito, anche se non sarebbe in pericolo di vita.Le quattro vittime sono due ragazze italiane di 19 e 21 anni, residenti a, e due inglesi di 35 e 29 anni. Erano stati a una festa in un pub e non è escluso che i due inglesi avessero chiesto un passaggio ai tre italiani. Il ferito è un italiano di 20 anni residente nella provincia di Massa.Non si conosce ancora la dinamica dell', probabilmente una delle possibili cause è l'alta velocità a cui viaggiava l'utilitaria che, forse, ha urtato il cordolo di ...