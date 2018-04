La promessa della sindaca di Torino Appendino | “Registreremo i figli delle coppie gay”

Milan in Champions e vittoria della Coppa Italia? La promessa di Kessie è esilarante : Il Milan è in piena corsa per la qualificazione in Champions League, la squadra di Gennaro Gattuso è in grande forma e punta a qualificarsi nelle prime quattro posizioni. Il centrocampista Kessie disposto a tutto, ecco la promessa ai microfoni di Sky Sport: “Penso che abbiamo le possibilità per arrivare in Champions League. Sarebbe molto bello perchè il Milan sono tanti anni che non ci riesce. Se ci riusciremo mi raserò i capelli a zero, ...