Postino senza bici | la cartolina dal fronte ‘arriva’ 74 anni dopo Il mittente ne ha 92

(Di giovedì 19 aprile 2018) Aveva spedito unaai suoi genitori 74fa, per far sapere che era ancora vivo e che stava bene. Bruno Bergamaschi, geometra e imprenditore edile di Bonemerse (Cremona), oggi ha 92. Nel ’44 era ale quello scritto non venne mai recapitato “perché in posta non avevano lacletta”. E a matita questa dicitura è ancora impressa sulla. Con gli occhi lucidi, Bergamaschi racconta a ilfattoquotidiano.it che 74fa era un ragazzo costretto alle armi: “Combattevo per la Repubblica sociale italiana, ma non vedevo l’ora di tornare a casa”. Spedì la missiva ai genitori Ernesto e Mariettina, per dire loro che sarebbe partito “alle 16 per un paesino tra Venezia e Treviso. Siamo in 30. Saluti, Bruno”. A ritrovare il ‘reperto’, qualche settimane fa, è stato l’architetto Angelo Garioni, appassionato di storia locale, che l’ha ...