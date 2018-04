Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus : Con la 32^ giornata in archivio e pensando già al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci (a causa della squalifica per somma ...

Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano Verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...

Calcio - Champions League 2018 : Verso Barcellona-Roma. Impresa improba per i giallorossi - ma i precedenti… : Da una parte la formazione stellare che sta dominando LaLiga con nove punti di margine sull’Atletico Madrid, dall’altra la formazione che in Italia attualmente è al terzo posto in Serie A, e sta difendendo con le unghie il piazzamento che varrebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League: questo alla vigilia il quadro che si presenta pensando a Barcellona-Roma, gara d’andata dei quarti di finale del massimo ...

Champions : Roma in viaggio Verso Barcellona : La Roma è in volo per Barcellona, dove domani sera, al Camp Nou, affronterà i blaugrana nell’ incontro di andata dei quarti di finale di Champions. I giallorossi, compresi Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini, reduci da infortuni, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 10.50 con un volo charter Alitalia. Ventuno i convocati da Eusebio Di Francesco. Preceduta a Fiumicino dal dg Baldissoni, Francesco Totti e Bruno ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga Verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Roma - altro passo Verso la prossima Champions : Crotone battuto 2-0 : Cronaca Di Francesco lascia riposare Manolas, Under e Florenzi: chance dal primo per Juan Jesus, Bruno Peres e Gerson. Zenga riparte da Trotta e cerca punti per dar continuità alla splendida vittoria ...

LIVE Volley - Champions League 2018 : Halkbank Ankara-Perugia in DIRETTA. 0-3 - Block Devils Verso i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Halkbank Ankara-Perugia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils vanno a caccia del colpaccio nella tana dell’ostica formazione turca: si preannuncia una partita davvero intensa ed equilibrata, non sarà semplice fare la differenza per gli uomini di coach Bernardi che stanno attraversando un buon momento di forma. I vincitori della regular ...

Champions - Juve : vecchi e rotti Verso Kiev. È una svolta magica? : "Non date mai per morta la vecchia Signora". All'estero, dove ancora amano chiamare la Juve con quel soprannome che da noi è piuttosto impolverato, è il commento ricorrente dopo la vittoria sul ...

Milan - rimonta Champions League. Verso la domenica degli scontri diretti : Rossoneri in corsa, Inter e Roma in crisi. Il peso del calendario: il 4 marzo derby di Milano, Lazio-Juventus e Napoli-Roma